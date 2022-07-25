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مدير شرطة الرياض يفتتح ورشة إدارة الأداء الوظيفي

في إطار البرامج المواكبة لرؤية المملكة (2030)

افتتح مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم؛ ورشة عمل: "إدارة الأداء الوظيفي".

يأتي ذلك بناءً على توجيهات مدير الأمن العام، الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، باعتماد تنفيذ البرامج والخطط التطويرية المواكبة لاستراتيجيات وأهداف رؤية المملكة (2030).

وألقى خبير ومستشار الموارد البشرية عبد الله بن حسين العنزي، عددًا من المحاور، تطرق خلالها لمواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ومؤشرات قياس الأداء؛ سعيًا لرفع مستوى الوعي الوظيفي لدى المنسوبين من مدنيين وعسكريين بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

وتعقد ورشة العمل على مدى يومين بالقاعة الرئيسة، بمقر مديرية الشرطة، بمجمع قصر الحكم الإداري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير شرطة الرياض يفتتح ورشة إدارة الأداء الوظيفي
سبق

افتتح مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم؛ ورشة عمل: "إدارة الأداء الوظيفي".

يأتي ذلك بناءً على توجيهات مدير الأمن العام، الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، باعتماد تنفيذ البرامج والخطط التطويرية المواكبة لاستراتيجيات وأهداف رؤية المملكة (2030).

وألقى خبير ومستشار الموارد البشرية عبد الله بن حسين العنزي، عددًا من المحاور، تطرق خلالها لمواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ومؤشرات قياس الأداء؛ سعيًا لرفع مستوى الوعي الوظيفي لدى المنسوبين من مدنيين وعسكريين بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

وتعقد ورشة العمل على مدى يومين بالقاعة الرئيسة، بمقر مديرية الشرطة، بمجمع قصر الحكم الإداري.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
07:08 PM

مدير شرطة الرياض يفتتح ورشة إدارة الأداء الوظيفي

في إطار البرامج المواكبة لرؤية المملكة (2030)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,668

افتتح مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم؛ ورشة عمل: "إدارة الأداء الوظيفي".

يأتي ذلك بناءً على توجيهات مدير الأمن العام، الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، باعتماد تنفيذ البرامج والخطط التطويرية المواكبة لاستراتيجيات وأهداف رؤية المملكة (2030).

وألقى خبير ومستشار الموارد البشرية عبد الله بن حسين العنزي، عددًا من المحاور، تطرق خلالها لمواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ومؤشرات قياس الأداء؛ سعيًا لرفع مستوى الوعي الوظيفي لدى المنسوبين من مدنيين وعسكريين بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

وتعقد ورشة العمل على مدى يومين بالقاعة الرئيسة، بمقر مديرية الشرطة، بمجمع قصر الحكم الإداري.

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