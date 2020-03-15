النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع تتويج كأس المؤسس أمس.. نادي الفروسية يختتم موسمه للحد من انتشار فيروس كورونا

قررت اللجنة العليا بنادي الفروسية أن يكون حفل سباق أمس السبت على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.

وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناء على توصيات ومرئيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.

فيروس كورونا الجديد نادي الفروسية سباق نادي الفروسية السنوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مع تتويج كأس المؤسس أمس.. نادي الفروسية يختتم موسمه للحد من انتشار فيروس كورونا
سبق

قررت اللجنة العليا بنادي الفروسية أن يكون حفل سباق أمس السبت على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.

وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناء على توصيات ومرئيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:44 AM

مع تتويج كأس المؤسس أمس.. نادي الفروسية يختتم موسمه للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
511

قررت اللجنة العليا بنادي الفروسية أن يكون حفل سباق أمس السبت على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.

وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناء على توصيات ومرئيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,549
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,463
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,466

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة