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"تعليم الأفلاج" يهيئ المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

لتوفير بيئة تربوية جاذبة

تواصل إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم التشغيل والصيانة، تهيئة وتجهيز المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد .

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد اعتمد تشكيل لجنة توجيهية برئاسته وعضوية مساعديه ومدراء الإدارات والأقسام المعنية للإشراف على تنفيذ خطة ⁧العودة للمدارس⁩ للعام الدراسي 1442هـ لتواصل إدارة المباني بالإدارة تهيئة وتجهيز المدارس وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى وزيارة المدارس؛ للتأكد من جاهزية أعمال الصيانة والنظافة بها؛ لتوفير بيئة تربوية جاذبة .

إدارة تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الأفلاج" يهيئ المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد
سبق

تواصل إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم التشغيل والصيانة، تهيئة وتجهيز المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد .

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد اعتمد تشكيل لجنة توجيهية برئاسته وعضوية مساعديه ومدراء الإدارات والأقسام المعنية للإشراف على تنفيذ خطة ⁧العودة للمدارس⁩ للعام الدراسي 1442هـ لتواصل إدارة المباني بالإدارة تهيئة وتجهيز المدارس وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى وزيارة المدارس؛ للتأكد من جاهزية أعمال الصيانة والنظافة بها؛ لتوفير بيئة تربوية جاذبة .

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
03:55 PM

"تعليم الأفلاج" يهيئ المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

لتوفير بيئة تربوية جاذبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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1,267

تواصل إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم التشغيل والصيانة، تهيئة وتجهيز المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد .

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد اعتمد تشكيل لجنة توجيهية برئاسته وعضوية مساعديه ومدراء الإدارات والأقسام المعنية للإشراف على تنفيذ خطة ⁧العودة للمدارس⁩ للعام الدراسي 1442هـ لتواصل إدارة المباني بالإدارة تهيئة وتجهيز المدارس وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى وزيارة المدارس؛ للتأكد من جاهزية أعمال الصيانة والنظافة بها؛ لتوفير بيئة تربوية جاذبة .

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