وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد اعتمد تشكيل لجنة توجيهية برئاسته وعضوية مساعديه ومدراء الإدارات والأقسام المعنية للإشراف على تنفيذ خطة ⁧العودة للمدارس⁩ للعام الدراسي 1442هـ لتواصل إدارة المباني بالإدارة تهيئة وتجهيز المدارس وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى وزيارة المدارس؛ للتأكد من جاهزية أعمال الصيانة والنظافة بها؛ لتوفير بيئة تربوية جاذبة .

تواصل إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم التشغيل والصيانة، تهيئة وتجهيز المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد .

"تعليم الأفلاج" يهيئ المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-04 تواصل إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم التشغيل والصيانة، تهيئة وتجهيز المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد . وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد اعتمد تشكيل لجنة توجيهية برئاسته وعضوية مساعديه ومدراء الإدارات والأقسام المعنية للإشراف على تنفيذ خطة ⁧العودة للمدارس⁩ للعام الدراسي 1442هـ لتواصل إدارة المباني بالإدارة تهيئة وتجهيز المدارس وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى وزيارة المدارس؛ للتأكد من جاهزية أعمال الصيانة والنظافة بها؛ لتوفير بيئة تربوية جاذبة .

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 03:55 PM

"تعليم الأفلاج" يهيئ المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد لتوفير بيئة تربوية جاذبة





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تواصل إدارة تعليم الأفلاج، ممثلة بقسم التشغيل والصيانة، تهيئة وتجهيز المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد .

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قد اعتمد تشكيل لجنة توجيهية برئاسته وعضوية مساعديه ومدراء الإدارات والأقسام المعنية للإشراف على تنفيذ خطة ⁧العودة للمدارس⁩ للعام الدراسي 1442هـ لتواصل إدارة المباني بالإدارة تهيئة وتجهيز المدارس وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى وزيارة المدارس؛ للتأكد من جاهزية أعمال الصيانة والنظافة بها؛ لتوفير بيئة تربوية جاذبة .