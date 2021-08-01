النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

سوريا.. الأسد يكلف "عرنوس" رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة

من مواليد إدلب وعمره يقارب الـ70 عامًا وتَدَرج بعدة مناصب قيادية منذ 1992

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسومًا بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة.

ويشغل "عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ يونيو عام 2020 خَلَفًا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس، وهو من مواليد إدلب عام 1953.

تَدَرّج "عرنوس" في المناصب منذ 1992، حين تم تعيينه مديرًا للشركة العامة للطرق، قبل أن يتولى منصب محافظ دير الزور، ثم وزير الأشغال العامة منذ 2013.

وبحسب "روسيا اليوم"، تخرّج "عرنوس" في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978، وتَسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989- 1994، ثم عمل مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002، ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعُيّن محافظًا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011، ثم محافظًا للقنيطرة عام 2011، ووزيرًا للأشغال العامة منذ عام 2013 وحتى 2018، ثم وزيرًا للموارد المائية منذ العام 2018.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سوريا.. الأسد يكلف "عرنوس" رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة
سبق

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسومًا بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة.

ويشغل "عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ يونيو عام 2020 خَلَفًا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس، وهو من مواليد إدلب عام 1953.

تَدَرّج "عرنوس" في المناصب منذ 1992، حين تم تعيينه مديرًا للشركة العامة للطرق، قبل أن يتولى منصب محافظ دير الزور، ثم وزير الأشغال العامة منذ 2013.

وبحسب "روسيا اليوم"، تخرّج "عرنوس" في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978، وتَسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989- 1994، ثم عمل مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002، ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعُيّن محافظًا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011، ثم محافظًا للقنيطرة عام 2011، ووزيرًا للأشغال العامة منذ عام 2013 وحتى 2018، ثم وزيرًا للموارد المائية منذ العام 2018.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
10:27 AM

سوريا.. الأسد يكلف "عرنوس" رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة

من مواليد إدلب وعمره يقارب الـ70 عامًا وتَدَرج بعدة مناصب قيادية منذ 1992

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,134

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسومًا بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة.

ويشغل "عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ يونيو عام 2020 خَلَفًا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس، وهو من مواليد إدلب عام 1953.

تَدَرّج "عرنوس" في المناصب منذ 1992، حين تم تعيينه مديرًا للشركة العامة للطرق، قبل أن يتولى منصب محافظ دير الزور، ثم وزير الأشغال العامة منذ 2013.

وبحسب "روسيا اليوم"، تخرّج "عرنوس" في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978، وتَسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989- 1994، ثم عمل مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002، ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعُيّن محافظًا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011، ثم محافظًا للقنيطرة عام 2011، ووزيرًا للأشغال العامة منذ عام 2013 وحتى 2018، ثم وزيرًا للموارد المائية منذ العام 2018.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,316
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,219
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة