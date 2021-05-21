إصابات "كورونا" في إفريقيا تصل إلى 4 ملايين و721 ألفًا

إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس يبلغ 127.374 حالة

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 127 ألفًا و 374 وفاة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة، قد بلغ أربعة ملايين و721 ألفًا و 48 إصابة.