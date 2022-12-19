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لدواع أمنية.. "فيسبوك" تعترف: نجمع معلومات المستخدمين حتى لو كانوا غير متصلين

قالت إن عملية التعقب تساعد على تحسين الإعلانات ومراقبة من لهم علاقة بالإرهاب

اعترفت شركة "فيسبوك" الأمريكية بأنها تجمع المعلومات عن أماكن مستخدميها، حتى لو لم يكونوا غير متصلين بالإنترنت.

وتفصيلاً، نشرت مجلة "ذا هيل" الأمريكية نص رسالة موجهة من "فيسبوك" إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي يعترفان فيها بجمع المعلومات عن أماكن وجود مستخدميها بصورة مستمرة، حتى في حال تعطيلهم خاصية تحديد الأماكن الجغرافية "جي بي إس".

وبررت "فيسبوك" جمعها لتلك المعلومات بأنها تنفذ ذلك لدواع أمنية أو بهدف الترويج الإعلاني، وقالت في رسالة بعثتها يوم 12 ديسمبر الجاري: "حتى في حال عدم تشغيل بيانات التعرف على الأماكن الجغرافية، يمكن لفيسبوك تحديد موقع المستخدم بطرق مختلفة".

وأشارت فيسبوك إلى أن بياناتها تلك تستخدم في كافة منصاتها "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتسآب".

وتابعت: "تساعدنا عملية التعقب تلك على تقديم مضامين أكثر ملاءمة وتحسين الإعلانات الموجهة للمستخدمين.. كما أن لها استخدامات لدواع أمنية متعلقة بمراقبة من لهم علاقة بالإرهاب، وما إلى ذلك من أمور".

وعن طريقة تعرفهم على معلومات المستخدمين عبر فيسبوك، حتى لو كانوا لا يفعلون أو يشغلون خاصية التعرف على المواقع الجغرافية، بأنه حتى لو توقفت الخدمة فتبقى هناك مؤشرات إلى الأماكن الرئيسية الموجودة فيها المستخدمين، وكذلك يمكن التعرف على أماكن تواجدهم من خلال عناوين بروتوكول الإنترنت "آي بي" الخاص بكل جهاز.

وأشارت إلى أن "فيسبوك" لا تستخدم المعلومات الدقيقة الخاصة بخط سير المستخدم الكامل إلا في حال المسائل الأمنية الخطيرة.

وجاءت رسالة "فيسبوك" رداً على رسالة سابقة وجهها قبل شهر السيناتور الديمقراطي كريس كونز وزميله الجمهوري جوش هاولي إلى "فيسبوك"، يسألان الشركة الأمريكية حول طريقة جمعها لهذا النوع من البيانات.

وجاء في الرسالة: "نشعر بالقلق إزاء احتمال عدم تقديم فيسبوك لمستخدميها مستوى من التحكم في بياناتهم المشار لها في الإعدادات".

وأضافت الرسالة "حتى في حال عطلتم خاصية التموضع هم يواصلون تعقب أماكن تواجدكم لجني المال (من خلال إرسال إعلانات). أنتم لا تتحكمون ببياناتكم الشخصية لهذا على الكونجرس التحرك".


فيسبوك معلومات أماكن المستخدمين تحديد الأماكن الجغرافية جي بي إس مجلس الشيوخ الأمريكي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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لدواع أمنية.. "فيسبوك" تعترف: نجمع معلومات المستخدمين حتى لو كانوا غير متصلين
سبق

اعترفت شركة "فيسبوك" الأمريكية بأنها تجمع المعلومات عن أماكن مستخدميها، حتى لو لم يكونوا غير متصلين بالإنترنت.

وتفصيلاً، نشرت مجلة "ذا هيل" الأمريكية نص رسالة موجهة من "فيسبوك" إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي يعترفان فيها بجمع المعلومات عن أماكن وجود مستخدميها بصورة مستمرة، حتى في حال تعطيلهم خاصية تحديد الأماكن الجغرافية "جي بي إس".

وبررت "فيسبوك" جمعها لتلك المعلومات بأنها تنفذ ذلك لدواع أمنية أو بهدف الترويج الإعلاني، وقالت في رسالة بعثتها يوم 12 ديسمبر الجاري: "حتى في حال عدم تشغيل بيانات التعرف على الأماكن الجغرافية، يمكن لفيسبوك تحديد موقع المستخدم بطرق مختلفة".

وأشارت فيسبوك إلى أن بياناتها تلك تستخدم في كافة منصاتها "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتسآب".

وتابعت: "تساعدنا عملية التعقب تلك على تقديم مضامين أكثر ملاءمة وتحسين الإعلانات الموجهة للمستخدمين.. كما أن لها استخدامات لدواع أمنية متعلقة بمراقبة من لهم علاقة بالإرهاب، وما إلى ذلك من أمور".

وعن طريقة تعرفهم على معلومات المستخدمين عبر فيسبوك، حتى لو كانوا لا يفعلون أو يشغلون خاصية التعرف على المواقع الجغرافية، بأنه حتى لو توقفت الخدمة فتبقى هناك مؤشرات إلى الأماكن الرئيسية الموجودة فيها المستخدمين، وكذلك يمكن التعرف على أماكن تواجدهم من خلال عناوين بروتوكول الإنترنت "آي بي" الخاص بكل جهاز.

وأشارت إلى أن "فيسبوك" لا تستخدم المعلومات الدقيقة الخاصة بخط سير المستخدم الكامل إلا في حال المسائل الأمنية الخطيرة.

وجاءت رسالة "فيسبوك" رداً على رسالة سابقة وجهها قبل شهر السيناتور الديمقراطي كريس كونز وزميله الجمهوري جوش هاولي إلى "فيسبوك"، يسألان الشركة الأمريكية حول طريقة جمعها لهذا النوع من البيانات.

وجاء في الرسالة: "نشعر بالقلق إزاء احتمال عدم تقديم فيسبوك لمستخدميها مستوى من التحكم في بياناتهم المشار لها في الإعدادات".

وأضافت الرسالة "حتى في حال عطلتم خاصية التموضع هم يواصلون تعقب أماكن تواجدكم لجني المال (من خلال إرسال إعلانات). أنتم لا تتحكمون ببياناتكم الشخصية لهذا على الكونجرس التحرك".


18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
09:28 PM

لدواع أمنية.. "فيسبوك" تعترف: نجمع معلومات المستخدمين حتى لو كانوا غير متصلين

قالت إن عملية التعقب تساعد على تحسين الإعلانات ومراقبة من لهم علاقة بالإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,609

اعترفت شركة "فيسبوك" الأمريكية بأنها تجمع المعلومات عن أماكن مستخدميها، حتى لو لم يكونوا غير متصلين بالإنترنت.

وتفصيلاً، نشرت مجلة "ذا هيل" الأمريكية نص رسالة موجهة من "فيسبوك" إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي يعترفان فيها بجمع المعلومات عن أماكن وجود مستخدميها بصورة مستمرة، حتى في حال تعطيلهم خاصية تحديد الأماكن الجغرافية "جي بي إس".

وبررت "فيسبوك" جمعها لتلك المعلومات بأنها تنفذ ذلك لدواع أمنية أو بهدف الترويج الإعلاني، وقالت في رسالة بعثتها يوم 12 ديسمبر الجاري: "حتى في حال عدم تشغيل بيانات التعرف على الأماكن الجغرافية، يمكن لفيسبوك تحديد موقع المستخدم بطرق مختلفة".

وأشارت فيسبوك إلى أن بياناتها تلك تستخدم في كافة منصاتها "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتسآب".

وتابعت: "تساعدنا عملية التعقب تلك على تقديم مضامين أكثر ملاءمة وتحسين الإعلانات الموجهة للمستخدمين.. كما أن لها استخدامات لدواع أمنية متعلقة بمراقبة من لهم علاقة بالإرهاب، وما إلى ذلك من أمور".

وعن طريقة تعرفهم على معلومات المستخدمين عبر فيسبوك، حتى لو كانوا لا يفعلون أو يشغلون خاصية التعرف على المواقع الجغرافية، بأنه حتى لو توقفت الخدمة فتبقى هناك مؤشرات إلى الأماكن الرئيسية الموجودة فيها المستخدمين، وكذلك يمكن التعرف على أماكن تواجدهم من خلال عناوين بروتوكول الإنترنت "آي بي" الخاص بكل جهاز.

وأشارت إلى أن "فيسبوك" لا تستخدم المعلومات الدقيقة الخاصة بخط سير المستخدم الكامل إلا في حال المسائل الأمنية الخطيرة.

وجاءت رسالة "فيسبوك" رداً على رسالة سابقة وجهها قبل شهر السيناتور الديمقراطي كريس كونز وزميله الجمهوري جوش هاولي إلى "فيسبوك"، يسألان الشركة الأمريكية حول طريقة جمعها لهذا النوع من البيانات.

وجاء في الرسالة: "نشعر بالقلق إزاء احتمال عدم تقديم فيسبوك لمستخدميها مستوى من التحكم في بياناتهم المشار لها في الإعدادات".

وأضافت الرسالة "حتى في حال عطلتم خاصية التموضع هم يواصلون تعقب أماكن تواجدكم لجني المال (من خلال إرسال إعلانات). أنتم لا تتحكمون ببياناتكم الشخصية لهذا على الكونجرس التحرك".


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