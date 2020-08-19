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589 حالة جديدة.. حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 10.347

الفيروس أودى بحياة شخصين خلال 20 ساعة

سجّل لبنان 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، بينهم 581 من المُقيمين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 10.347 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2.928، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 109 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد

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589 حالة جديدة.. حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 10.347
سبق

سجّل لبنان 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، بينهم 581 من المُقيمين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 10.347 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2.928، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 109 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
09:54 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:22 AM

589 حالة جديدة.. حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 10.347

الفيروس أودى بحياة شخصين خلال 20 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل لبنان 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، بينهم 581 من المُقيمين، و8 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 10.347 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2.928، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 109 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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