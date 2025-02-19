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انطلاق فعالية اليوم الهندسي بنسخته الـ 13 بجامعة المؤسس الأحد المقبل

يقدم فرصًا متنوعة لوظائف وتدريبات عملية

تنطلق بجامعة الملك عبد العزيز، الأحد المقبل، فعالية اليوم الهندسي الذي يعود بطموح يلامس عنان السماء في عامه الثالث عشر، حيث يتميز هذا الحدث كونه من تنظيم طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز، تحت إدارة كلية الهندسة، وهو حدث يسعى لجمع مقدمي الفرص المختلفة بالباحثين عن فرص لتطوير مهاراتهم من الشباب، كما يقدم فرصًا متنوعة من فرص وظيفية وتدريبية من الشركات الراعية.

كما يُنظم ملتقى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى ورش عمل ومحاضرات لمؤثرين من العالم العربي ومقابلات عمل مع حديثي التخرج والباحثين عن عمل.

والهدف من الحدث هو خلق فرص لتنمية المجتمع والريادة في الإثراء العلمي والمهني على الصعيد المحلي والعالمي، بما يناسب متطلبات وتطلعات سوق العمل السعودي والعالمي، وبما يتواكب مع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، عن طريق خلق بيئة مميزة تمثل حلقة الوصل بين الشباب ومقدمي الفرص لتعريفهم بالفرص المتاحة.

ودعت الجامعة، المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الحدث الذي يُقام على مدى أربعة أيام بدءًا من الأحد المقبل الثالث والعشرين من فبراير حتى السادس والعشرين بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، حيث خُصص اليومان الأول للرجال، والآخر للسيدات.

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انطلاق فعالية اليوم الهندسي بنسخته الـ 13 بجامعة المؤسس الأحد المقبل
سبق

تنطلق بجامعة الملك عبد العزيز، الأحد المقبل، فعالية اليوم الهندسي الذي يعود بطموح يلامس عنان السماء في عامه الثالث عشر، حيث يتميز هذا الحدث كونه من تنظيم طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز، تحت إدارة كلية الهندسة، وهو حدث يسعى لجمع مقدمي الفرص المختلفة بالباحثين عن فرص لتطوير مهاراتهم من الشباب، كما يقدم فرصًا متنوعة من فرص وظيفية وتدريبية من الشركات الراعية.

كما يُنظم ملتقى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى ورش عمل ومحاضرات لمؤثرين من العالم العربي ومقابلات عمل مع حديثي التخرج والباحثين عن عمل.

والهدف من الحدث هو خلق فرص لتنمية المجتمع والريادة في الإثراء العلمي والمهني على الصعيد المحلي والعالمي، بما يناسب متطلبات وتطلعات سوق العمل السعودي والعالمي، وبما يتواكب مع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، عن طريق خلق بيئة مميزة تمثل حلقة الوصل بين الشباب ومقدمي الفرص لتعريفهم بالفرص المتاحة.

ودعت الجامعة، المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الحدث الذي يُقام على مدى أربعة أيام بدءًا من الأحد المقبل الثالث والعشرين من فبراير حتى السادس والعشرين بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، حيث خُصص اليومان الأول للرجال، والآخر للسيدات.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
10:10 PM

انطلاق فعالية اليوم الهندسي بنسخته الـ 13 بجامعة المؤسس الأحد المقبل

يقدم فرصًا متنوعة لوظائف وتدريبات عملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تنطلق بجامعة الملك عبد العزيز، الأحد المقبل، فعالية اليوم الهندسي الذي يعود بطموح يلامس عنان السماء في عامه الثالث عشر، حيث يتميز هذا الحدث كونه من تنظيم طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز، تحت إدارة كلية الهندسة، وهو حدث يسعى لجمع مقدمي الفرص المختلفة بالباحثين عن فرص لتطوير مهاراتهم من الشباب، كما يقدم فرصًا متنوعة من فرص وظيفية وتدريبية من الشركات الراعية.

كما يُنظم ملتقى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى ورش عمل ومحاضرات لمؤثرين من العالم العربي ومقابلات عمل مع حديثي التخرج والباحثين عن عمل.

والهدف من الحدث هو خلق فرص لتنمية المجتمع والريادة في الإثراء العلمي والمهني على الصعيد المحلي والعالمي، بما يناسب متطلبات وتطلعات سوق العمل السعودي والعالمي، وبما يتواكب مع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، عن طريق خلق بيئة مميزة تمثل حلقة الوصل بين الشباب ومقدمي الفرص لتعريفهم بالفرص المتاحة.

ودعت الجامعة، المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الحدث الذي يُقام على مدى أربعة أيام بدءًا من الأحد المقبل الثالث والعشرين من فبراير حتى السادس والعشرين بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، حيث خُصص اليومان الأول للرجال، والآخر للسيدات.

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