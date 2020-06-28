النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 182493

المواصفات: أكثر من 23 ألف منتج بالسوق حاصل على علامة الجودة

الهيئة: قطاع منتجات التشييد والبناء والمواد العامة يأتي في المرتبة الأولى

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجود أكثر من (23,469) منتجاً في السوق السعودي حاصلاً على علامة الجودة السعودية، حيث تعود تلك المنتجات لحوالي (768) ترخيصاً باستخدام العلامة لمنشآت في (21) دولة حول العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن قطاع منتجات التشييد والبناء والمواد العامة يأتي في المرتبة الأولى كأكثر القطاعات حصولاً على ترخيص باستخدام علامة الجودة بنحو (343) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية بإجمالي (147) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والمقاييس والموازين بواقع (113) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية والغزل والنسيج بواقع (112) ترخيصاً، ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع المنتجات الغذائية والزراعية بـ (53) ترخيصاً.

وأشارت إحصائيات هيئة المواصفات حتى نهاية شهر مايو 2020 إلى أن هناك مصانع لأكثر من (21) دولة حول العالم حاصلة على علامة الجودة السعودية، موضحة أن هناك أكثر من (2423) منتجاً إيطالياً يحمل علامة الجودة السعودية، و(1110) منتجات صينية، و(869) منتجاً أردنياً، و(749) منتجاً تايلاندياً، و(735) منتجاً هندياً، إلى جانب (442) منتجاً إماراتياً، و (424) منتجاً مصرياً، فيما هناك أكثر من (15,507) منتجات سعودية حصلت على ترخيص باستخدام علامة الجودة.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المواصفات: أكثر من 23 ألف منتج بالسوق حاصل على علامة الجودة
سبق

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجود أكثر من (23,469) منتجاً في السوق السعودي حاصلاً على علامة الجودة السعودية، حيث تعود تلك المنتجات لحوالي (768) ترخيصاً باستخدام العلامة لمنشآت في (21) دولة حول العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن قطاع منتجات التشييد والبناء والمواد العامة يأتي في المرتبة الأولى كأكثر القطاعات حصولاً على ترخيص باستخدام علامة الجودة بنحو (343) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية بإجمالي (147) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والمقاييس والموازين بواقع (113) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية والغزل والنسيج بواقع (112) ترخيصاً، ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع المنتجات الغذائية والزراعية بـ (53) ترخيصاً.

وأشارت إحصائيات هيئة المواصفات حتى نهاية شهر مايو 2020 إلى أن هناك مصانع لأكثر من (21) دولة حول العالم حاصلة على علامة الجودة السعودية، موضحة أن هناك أكثر من (2423) منتجاً إيطالياً يحمل علامة الجودة السعودية، و(1110) منتجات صينية، و(869) منتجاً أردنياً، و(749) منتجاً تايلاندياً، و(735) منتجاً هندياً، إلى جانب (442) منتجاً إماراتياً، و (424) منتجاً مصرياً، فيما هناك أكثر من (15,507) منتجات سعودية حصلت على ترخيص باستخدام علامة الجودة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
01:41 PM

المواصفات: أكثر من 23 ألف منتج بالسوق حاصل على علامة الجودة

الهيئة: قطاع منتجات التشييد والبناء والمواد العامة يأتي في المرتبة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
304

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجود أكثر من (23,469) منتجاً في السوق السعودي حاصلاً على علامة الجودة السعودية، حيث تعود تلك المنتجات لحوالي (768) ترخيصاً باستخدام العلامة لمنشآت في (21) دولة حول العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن قطاع منتجات التشييد والبناء والمواد العامة يأتي في المرتبة الأولى كأكثر القطاعات حصولاً على ترخيص باستخدام علامة الجودة بنحو (343) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية بإجمالي (147) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والمقاييس والموازين بواقع (113) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية والغزل والنسيج بواقع (112) ترخيصاً، ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع المنتجات الغذائية والزراعية بـ (53) ترخيصاً.

وأشارت إحصائيات هيئة المواصفات حتى نهاية شهر مايو 2020 إلى أن هناك مصانع لأكثر من (21) دولة حول العالم حاصلة على علامة الجودة السعودية، موضحة أن هناك أكثر من (2423) منتجاً إيطالياً يحمل علامة الجودة السعودية، و(1110) منتجات صينية، و(869) منتجاً أردنياً، و(749) منتجاً تايلاندياً، و(735) منتجاً هندياً، إلى جانب (442) منتجاً إماراتياً، و (424) منتجاً مصرياً، فيما هناك أكثر من (15,507) منتجات سعودية حصلت على ترخيص باستخدام علامة الجودة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,464
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,296
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,616

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة