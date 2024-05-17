توزيع 300 سلة رمضانية جديدة ضمن مبادرة "جسر المحبة"

المبادرة الثالثة لفريق ورود نوارة التطوعي

أطلق فريق ورود نوارة التطوعي مبادرته الثالثة خلال شهر رمضان المبارك "جسر المحبة"؛ حيث تم توزيع 300 سلة رمضانية جديدة، وذلك بمشاركة ملتقى "إعلاميون مبادرون" الذي ساهم بـ47 سلة رمضانية، ويستهدف توزيع السلال الغذائية على الأسر المتعفّفة، والمتضرّرة جراء كورونا.

وأوضحت قائدة فريق ورود نوارة نوره محمد العقلا، أن هذه المبادرة تأتي كـ"جسر محبة" ممتدّ للأسر التي سبق أن تم توزيع سلال غذائية لها في بداية شهر رمضان المبارك، لضمان الاكتفاء قدر المستطاع لهذه الأسر، خاصة والعالم يعاني من هذه الأزمة التي بسببها توقف الاقتصاد؛ حيث تعاني بعض الأسر من العوز والحاجة لقلّة ذات اليد نتيجة توقّف بعض المهن اليومية.

وأضافت أن فريق ورود نوارة التطوعي 300 سلة في هذه الحملة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه خلال شهر رمضان المبارك قرابة 500 سلة غذائية، بالإضافة إلى التمر والمبالغ النقدية، على الأسر المتعفّفة شملت أحياء مدينة الرياض ومحافظة الدرعية.

وبالإضافة إلى مبادرة "جسر المحبة" يكون ملتقى "إعلاميون مبادرون" قد شارك ونفّذ 3 مبادرات خلال الشهرين الماضيين؛ حيث نظم لقاء افتراضيًّا مع رئيس الجمعية الصيدلية السعودية عبر برنامج ZOOM لبحث آخر مستجدات علاج "كورونا"، كما نفذ لقاء افتراضيًّا آخر تحت عنوان "صناعة السعادة المنزلية" لبحث الاستثمار الأفضل لأوقات الأسرة خلال فترة البقاء في المنزل.