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بحُلة تنافسية جديدة وشراكات استراتيجية.. البنك الأهلي السعودي يستأنف "برنامج الرواد"

لاستقطاب وتدريب الكفاءات الوطنية الواعدة وإمدادها بالمهارات اللازمة لقيادة القطاع المصرفي

أطلق البنك الأهلي السعودي برنامج الرواد في نسخته المطورة، والفريدة من نوعها لاستقطاب وتدريب الكفاءات الوطنية الواعدة لقيادة القطاع المصرفي بالشراكة مع كل من هارفارد وكابلان.

وصُمم برنامج الرواد للمتميزين من الخريجين في مختلف التخصصات؛ للعمل في البنك الأهلي السعودي، والتدرج الوظيفي في مناصب قيادية؛ حيث تم إعداده بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين باستخدام أحدث نظريات وأساليب التعليم والتدريب المهني؛ لبناء المعارف والمهارات والجدارات المتقدمة المطلوبة من مصرفي الغد.

ويسهم البرنامج بتزويد المتدربين بالأدوات التي تُمَكّنهم من التأثير والتغلب على التحديات المعاصرة المتزايدة، والفهم الشامل للأعمال المصرفية بما يمكّنهم من النمو في مختلف الإدارات داخل البنك، والقيام بأدوار قيادية واستراتيجية أكبر في المستقبل.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة بالبنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي، أن "البنك الأهلي السعودي يؤمن بدوره الوطني في دعم الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير أبناء الوطن للمنافسة على مستوى إقليمي وعالمي؛ مشيرًا إلى أن البنك يسعى بشكل مستمر لبناء بيئة عمل خصبة ومحفزة على الإنجاز والابتكار والتطور؛ بما يجعله الخيار الأول للخريجين المتميزين لبدء حياتهم المهنية، والتدرج في المناصب القيادية بكل جدارة وفاعلية لتمكين البنك من تحقيق دوره في رحلة التحول الاقتصادي للمملكة وإحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي؛ إذ تتوافق استراتيجية البنك مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها".

وأضاف الغامدي: يساهم البنك في تقديم تجربة جديدة ونطاق أعمال أوسع وخدمات متميزة، مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة وفقًا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويتمتع بميزانية قوية ونموذج أعمال متوازن ذي مستوى عالمي وسيولة كبيرة، تعزز من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ولفت إلى أن البنك "وضع رؤيته لكي يقدم مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية الرائدة محليًّا وإقليميًّا، ووضع أهدافًا استراتيجية تُمَكّنه من تحقيق هذه الرؤية فهو يسعى لأن يكون أفضل بنك في الدخل والأرباح، والأفضل في الخدمات الإلكترونية وخدمة العملاء، والخيار الأول للموظفين".

واختتم الغامدي حديثه قائلًا: "يزخر البنك الأهلي السعودي بكوادر بشرية سعودية تؤمن بأن العمل الجماعي سبيل النجاح؛ فضلًا عن شغف القيادة، كما سترتقي برامج السعودة والتدريب التي يعمل عليها البنك بمستوى أداء الموظفين وملاءمة بيئة الأعمال وصولًا لتحقيق أحد أهداف البنك الاستراتيجية بأن يكون الخيار الأول للموظفين في المنطقة في قطاع صناعة الخدمات المالية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحُلة تنافسية جديدة وشراكات استراتيجية.. البنك الأهلي السعودي يستأنف "برنامج الرواد"
سبق

أطلق البنك الأهلي السعودي برنامج الرواد في نسخته المطورة، والفريدة من نوعها لاستقطاب وتدريب الكفاءات الوطنية الواعدة لقيادة القطاع المصرفي بالشراكة مع كل من هارفارد وكابلان.

وصُمم برنامج الرواد للمتميزين من الخريجين في مختلف التخصصات؛ للعمل في البنك الأهلي السعودي، والتدرج الوظيفي في مناصب قيادية؛ حيث تم إعداده بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين باستخدام أحدث نظريات وأساليب التعليم والتدريب المهني؛ لبناء المعارف والمهارات والجدارات المتقدمة المطلوبة من مصرفي الغد.

ويسهم البرنامج بتزويد المتدربين بالأدوات التي تُمَكّنهم من التأثير والتغلب على التحديات المعاصرة المتزايدة، والفهم الشامل للأعمال المصرفية بما يمكّنهم من النمو في مختلف الإدارات داخل البنك، والقيام بأدوار قيادية واستراتيجية أكبر في المستقبل.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة بالبنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي، أن "البنك الأهلي السعودي يؤمن بدوره الوطني في دعم الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير أبناء الوطن للمنافسة على مستوى إقليمي وعالمي؛ مشيرًا إلى أن البنك يسعى بشكل مستمر لبناء بيئة عمل خصبة ومحفزة على الإنجاز والابتكار والتطور؛ بما يجعله الخيار الأول للخريجين المتميزين لبدء حياتهم المهنية، والتدرج في المناصب القيادية بكل جدارة وفاعلية لتمكين البنك من تحقيق دوره في رحلة التحول الاقتصادي للمملكة وإحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي؛ إذ تتوافق استراتيجية البنك مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها".

وأضاف الغامدي: يساهم البنك في تقديم تجربة جديدة ونطاق أعمال أوسع وخدمات متميزة، مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة وفقًا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويتمتع بميزانية قوية ونموذج أعمال متوازن ذي مستوى عالمي وسيولة كبيرة، تعزز من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ولفت إلى أن البنك "وضع رؤيته لكي يقدم مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية الرائدة محليًّا وإقليميًّا، ووضع أهدافًا استراتيجية تُمَكّنه من تحقيق هذه الرؤية فهو يسعى لأن يكون أفضل بنك في الدخل والأرباح، والأفضل في الخدمات الإلكترونية وخدمة العملاء، والخيار الأول للموظفين".

واختتم الغامدي حديثه قائلًا: "يزخر البنك الأهلي السعودي بكوادر بشرية سعودية تؤمن بأن العمل الجماعي سبيل النجاح؛ فضلًا عن شغف القيادة، كما سترتقي برامج السعودة والتدريب التي يعمل عليها البنك بمستوى أداء الموظفين وملاءمة بيئة الأعمال وصولًا لتحقيق أحد أهداف البنك الاستراتيجية بأن يكون الخيار الأول للموظفين في المنطقة في قطاع صناعة الخدمات المالية".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
11:37 AM

بحُلة تنافسية جديدة وشراكات استراتيجية.. البنك الأهلي السعودي يستأنف "برنامج الرواد"

لاستقطاب وتدريب الكفاءات الوطنية الواعدة وإمدادها بالمهارات اللازمة لقيادة القطاع المصرفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق البنك الأهلي السعودي برنامج الرواد في نسخته المطورة، والفريدة من نوعها لاستقطاب وتدريب الكفاءات الوطنية الواعدة لقيادة القطاع المصرفي بالشراكة مع كل من هارفارد وكابلان.

وصُمم برنامج الرواد للمتميزين من الخريجين في مختلف التخصصات؛ للعمل في البنك الأهلي السعودي، والتدرج الوظيفي في مناصب قيادية؛ حيث تم إعداده بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين باستخدام أحدث نظريات وأساليب التعليم والتدريب المهني؛ لبناء المعارف والمهارات والجدارات المتقدمة المطلوبة من مصرفي الغد.

ويسهم البرنامج بتزويد المتدربين بالأدوات التي تُمَكّنهم من التأثير والتغلب على التحديات المعاصرة المتزايدة، والفهم الشامل للأعمال المصرفية بما يمكّنهم من النمو في مختلف الإدارات داخل البنك، والقيام بأدوار قيادية واستراتيجية أكبر في المستقبل.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة بالبنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي، أن "البنك الأهلي السعودي يؤمن بدوره الوطني في دعم الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير أبناء الوطن للمنافسة على مستوى إقليمي وعالمي؛ مشيرًا إلى أن البنك يسعى بشكل مستمر لبناء بيئة عمل خصبة ومحفزة على الإنجاز والابتكار والتطور؛ بما يجعله الخيار الأول للخريجين المتميزين لبدء حياتهم المهنية، والتدرج في المناصب القيادية بكل جدارة وفاعلية لتمكين البنك من تحقيق دوره في رحلة التحول الاقتصادي للمملكة وإحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي؛ إذ تتوافق استراتيجية البنك مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها".

وأضاف الغامدي: يساهم البنك في تقديم تجربة جديدة ونطاق أعمال أوسع وخدمات متميزة، مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة وفقًا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويتمتع بميزانية قوية ونموذج أعمال متوازن ذي مستوى عالمي وسيولة كبيرة، تعزز من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ولفت إلى أن البنك "وضع رؤيته لكي يقدم مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية الرائدة محليًّا وإقليميًّا، ووضع أهدافًا استراتيجية تُمَكّنه من تحقيق هذه الرؤية فهو يسعى لأن يكون أفضل بنك في الدخل والأرباح، والأفضل في الخدمات الإلكترونية وخدمة العملاء، والخيار الأول للموظفين".

واختتم الغامدي حديثه قائلًا: "يزخر البنك الأهلي السعودي بكوادر بشرية سعودية تؤمن بأن العمل الجماعي سبيل النجاح؛ فضلًا عن شغف القيادة، كما سترتقي برامج السعودة والتدريب التي يعمل عليها البنك بمستوى أداء الموظفين وملاءمة بيئة الأعمال وصولًا لتحقيق أحد أهداف البنك الاستراتيجية بأن يكون الخيار الأول للموظفين في المنطقة في قطاع صناعة الخدمات المالية".

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