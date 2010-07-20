تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على تهنئته بهذه المناسبة، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذا العيد المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين بدوام التقدم والازدهار.

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-19 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على تهنئته بهذه المناسبة، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذا العيد المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين بدوام التقدم والازدهار.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 09:54 PM

اخر تعديل 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 12:41 AM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك





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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على تهنئته بهذه المناسبة، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذا العيد المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين بدوام التقدم والازدهار.