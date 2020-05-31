سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7213.03 نقطة

تداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 162.37 نقطة ليقفل عند مستوى 7213.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 307 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 299 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 13 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ميدغلف للتأمين، ريدان، جاكو، الجوف، ومشاعر ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أسيج، جدوى ريت السعودية، أميانتيت، المواساة، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.60%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الإنماء، سيرا، الراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، دار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 45.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 7124.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 325 ألف سهم تقاسمتها 1198 صفقة.