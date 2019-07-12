النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تدين اعتراض سفن إيرانية لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة

أكدت ضرورة التقيد بالقوانين الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، في عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة.

وشددت على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البحرين تدين اعتراض سفن إيرانية لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، في عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة.

وشددت على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
05:27 PM

البحرين تدين اعتراض سفن إيرانية لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة

أكدت ضرورة التقيد بالقوانين الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
458

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، في عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المتحدة.

وشددت على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة