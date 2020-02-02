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"أشدنا بجهود ترامب وليس بنتائجه".. فرنسا تتحفظ على "صفقة القرن"

"لودريان" دعا لبلورة موقف جماعي من الخطة

عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم (الأحد) عن تحفظات بلاده حيال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وشدد "لودريان" في مقابلة تلفزيونية على أن "هناك إطاراً هو القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وهناك هدف وهو وجود دولتين يسود أمن بينهما وبحدود معترف بها دولياً، دولتان حقيقيتان مع كافة الصلاحيات المرتبطة بالدول وكذلك مجمل الواقع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر أن "هناك منهجية وهي التفاوض. وفي الوضع الحالي المبادرات الأحادية الجانب ليست مثمرة آلياً بالتالي لدينا علامات استفهام وتحفظات إزاء هذا الوضع".

ونفى وزير الخارجية الفرنسي وجود أي التباس بشأن رد الفعل الفرنسي الأول على خطة "ترامب"، كما اعتبر بعض المحللين لدى قراءة بيان وزارته الأربعاء الماضي.

وقال "لودريان": "أشدنا بجهود ترامب وليس بنتائج الجهود".

ودعا الوزير الفرنسي إلى مباحثات مع دول المنطقة وبين الأوروبيين لمحاولة أخذ موقف جماعي.

صفقة القرن فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أشدنا بجهود ترامب وليس بنتائجه".. فرنسا تتحفظ على "صفقة القرن"
سبق

عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم (الأحد) عن تحفظات بلاده حيال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وشدد "لودريان" في مقابلة تلفزيونية على أن "هناك إطاراً هو القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وهناك هدف وهو وجود دولتين يسود أمن بينهما وبحدود معترف بها دولياً، دولتان حقيقيتان مع كافة الصلاحيات المرتبطة بالدول وكذلك مجمل الواقع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر أن "هناك منهجية وهي التفاوض. وفي الوضع الحالي المبادرات الأحادية الجانب ليست مثمرة آلياً بالتالي لدينا علامات استفهام وتحفظات إزاء هذا الوضع".

ونفى وزير الخارجية الفرنسي وجود أي التباس بشأن رد الفعل الفرنسي الأول على خطة "ترامب"، كما اعتبر بعض المحللين لدى قراءة بيان وزارته الأربعاء الماضي.

وقال "لودريان": "أشدنا بجهود ترامب وليس بنتائج الجهود".

ودعا الوزير الفرنسي إلى مباحثات مع دول المنطقة وبين الأوروبيين لمحاولة أخذ موقف جماعي.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
07:20 PM

"أشدنا بجهود ترامب وليس بنتائجه".. فرنسا تتحفظ على "صفقة القرن"

"لودريان" دعا لبلورة موقف جماعي من الخطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم (الأحد) عن تحفظات بلاده حيال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وشدد "لودريان" في مقابلة تلفزيونية على أن "هناك إطاراً هو القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وهناك هدف وهو وجود دولتين يسود أمن بينهما وبحدود معترف بها دولياً، دولتان حقيقيتان مع كافة الصلاحيات المرتبطة بالدول وكذلك مجمل الواقع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر أن "هناك منهجية وهي التفاوض. وفي الوضع الحالي المبادرات الأحادية الجانب ليست مثمرة آلياً بالتالي لدينا علامات استفهام وتحفظات إزاء هذا الوضع".

ونفى وزير الخارجية الفرنسي وجود أي التباس بشأن رد الفعل الفرنسي الأول على خطة "ترامب"، كما اعتبر بعض المحللين لدى قراءة بيان وزارته الأربعاء الماضي.

وقال "لودريان": "أشدنا بجهود ترامب وليس بنتائج الجهود".

ودعا الوزير الفرنسي إلى مباحثات مع دول المنطقة وبين الأوروبيين لمحاولة أخذ موقف جماعي.

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