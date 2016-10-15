النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان تحتضن اللقاء الدوري الأول لأطباء التخدير والعناية الحرجة

بحث إجراءات الحصول على اعتماد برنامج تدريبي بالزمالة السعودية

انطلق اللقاء العلمي الدوري الأول لأطباء التخدير والعناية الحرجة بمنطقة جازان وبمشاركة تخصصات تمريض العناية وتقنيي التخدير والعلاج التنفسي بالتعاون مع مستشفيات صحة جازان والمستشفى العسكري ومستشفيات القطاع الخاص.

ويستهدف اللقاء الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي والاهتمام بمستجدات التخصص والطب المبني على البراهين، وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الصحية في المجال ذاته، وذلك بفندق الماريوت بحضور نخبة من المتخصصين في المجال الطبي.

كما فعّل اللقاء مجلس الاختصاص لطب التخدير وعلاج الألم وتكوين مجموعات عمل للبدء في إجراءات الحصول على اعتماد برنامج تدريبي لطب التخدير بالزمالة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جازان تحتضن اللقاء الدوري الأول لأطباء التخدير والعناية الحرجة
سبق

انطلق اللقاء العلمي الدوري الأول لأطباء التخدير والعناية الحرجة بمنطقة جازان وبمشاركة تخصصات تمريض العناية وتقنيي التخدير والعلاج التنفسي بالتعاون مع مستشفيات صحة جازان والمستشفى العسكري ومستشفيات القطاع الخاص.

ويستهدف اللقاء الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي والاهتمام بمستجدات التخصص والطب المبني على البراهين، وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الصحية في المجال ذاته، وذلك بفندق الماريوت بحضور نخبة من المتخصصين في المجال الطبي.

كما فعّل اللقاء مجلس الاختصاص لطب التخدير وعلاج الألم وتكوين مجموعات عمل للبدء في إجراءات الحصول على اعتماد برنامج تدريبي لطب التخدير بالزمالة السعودية.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:42 PM

جازان تحتضن اللقاء الدوري الأول لأطباء التخدير والعناية الحرجة

بحث إجراءات الحصول على اعتماد برنامج تدريبي بالزمالة السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
128

انطلق اللقاء العلمي الدوري الأول لأطباء التخدير والعناية الحرجة بمنطقة جازان وبمشاركة تخصصات تمريض العناية وتقنيي التخدير والعلاج التنفسي بالتعاون مع مستشفيات صحة جازان والمستشفى العسكري ومستشفيات القطاع الخاص.

ويستهدف اللقاء الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي والاهتمام بمستجدات التخصص والطب المبني على البراهين، وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الصحية في المجال ذاته، وذلك بفندق الماريوت بحضور نخبة من المتخصصين في المجال الطبي.

كما فعّل اللقاء مجلس الاختصاص لطب التخدير وعلاج الألم وتكوين مجموعات عمل للبدء في إجراءات الحصول على اعتماد برنامج تدريبي لطب التخدير بالزمالة السعودية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,087
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,783
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,886
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,600

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة