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شاهد .. حريق هائل يلتهم خيمة رمضانية على كورنيش الخبر

فرق الدفاع المدني باشرته وأخمدت النيران ..لم تنتج أي إصابات

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخبر اليوم ، على حريق شب في إحدى الخيام الرمضانية على كورنيش الخبر ، وأتى على الخيمة بأكملها وحالت العناية الإلهية دون وجود أشخاص في الخيمة لحظة نشوب الحريق.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "أخمد مدني الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية دون أي إصابات ولله الحمد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. حريق هائل يلتهم خيمة رمضانية على كورنيش الخبر
سبق

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخبر اليوم ، على حريق شب في إحدى الخيام الرمضانية على كورنيش الخبر ، وأتى على الخيمة بأكملها وحالت العناية الإلهية دون وجود أشخاص في الخيمة لحظة نشوب الحريق.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "أخمد مدني الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية دون أي إصابات ولله الحمد".

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
07:15 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:26 PM

شاهد .. حريق هائل يلتهم خيمة رمضانية على كورنيش الخبر

فرق الدفاع المدني باشرته وأخمدت النيران ..لم تنتج أي إصابات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
16
19,604

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخبر اليوم ، على حريق شب في إحدى الخيام الرمضانية على كورنيش الخبر ، وأتى على الخيمة بأكملها وحالت العناية الإلهية دون وجود أشخاص في الخيمة لحظة نشوب الحريق.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "أخمد مدني الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية دون أي إصابات ولله الحمد".

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