شاهد .. حريق هائل يلتهم خيمة رمضانية على كورنيش الخبر
فرق الدفاع المدني باشرته وأخمدت النيران ..لم تنتج أي إصابات
سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخبر اليوم ، على حريق شب في إحدى الخيام الرمضانية على كورنيش الخبر ، وأتى على الخيمة بأكملها وحالت العناية الإلهية دون وجود أشخاص في الخيمة لحظة نشوب الحريق.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "أخمد مدني الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية دون أي إصابات ولله الحمد".
شاهد .. حريق هائل يلتهم خيمة رمضانية على كورنيش الخبر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-05-19
سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخبر اليوم ، على حريق شب في إحدى الخيام الرمضانية على كورنيش الخبر ، وأتى على الخيمة بأكملها وحالت العناية الإلهية دون وجود أشخاص في الخيمة لحظة نشوب الحريق.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "أخمد مدني الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية دون أي إصابات ولله الحمد".
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
07:15 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:26 PM
شاهد .. حريق هائل يلتهم خيمة رمضانية على كورنيش الخبر
فرق الدفاع المدني باشرته وأخمدت النيران ..لم تنتج أي إصابات
سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخبر اليوم ، على حريق شب في إحدى الخيام الرمضانية على كورنيش الخبر ، وأتى على الخيمة بأكملها وحالت العناية الإلهية دون وجود أشخاص في الخيمة لحظة نشوب الحريق.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "أخمد مدني الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية دون أي إصابات ولله الحمد".