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الولايات المتحدة تسجل 230,337 إصابة جديدة و3,764 حالة وفاة بـ كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 19,663,976 والوفيات 341,199 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 230,337 إصابة مؤكدة و3,764 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,663,976 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 341,199 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 230,337 إصابة جديدة و3,764 حالة وفاة بـ كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 230,337 إصابة مؤكدة و3,764 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,663,976 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 341,199 حالة وفاة.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
01:16 AM

الولايات المتحدة تسجل 230,337 إصابة جديدة و3,764 حالة وفاة بـ كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 19,663,976 والوفيات 341,199 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 230,337 إصابة مؤكدة و3,764 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,663,976 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 341,199 حالة وفاة.

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