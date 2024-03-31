الحوثيون يعدمون يمنيًّا رفض تحويل منزله إلى ثكنة عسكرية

المليشيا الانقلابية تخفي مدافع "الهاون" في مزارع المواطنين ومنازلهم

أعدمت مليشيا الحوثي اليوم السبت يمنيًّا في محافظة حجة شمالي غرب البلاد؛ وذلك بعد رفضه تحويل منزله إلى ثكنة عسكرية، حسب "العربية".

وتفصيلاً، أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن مليشيات الحوثي أعدمت المواطن محمد الياسين في مديرية عبس بسبب منعه عناصر المليشيا من إدخال مدفعية ثقيلة في باحة منزله الواقع قرب خطوط المواجهات الدائرة في غرب محافظة حجة.

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها: إن مليشيا الحوثي تقوم بإدخال الدوريات والآليات القتالية إلى مزارع المواطنين؛ وهو ما يعرض المدنيين لخطر المواجهات.

ووفقًا للمصادر، فإن المليشيا تُدخل مدافع "الهاون" إلى مزارع المواطنين، وتقوم بإخفائها في منازلهم، بالرغم من أن أسرهم لا تزال فيها؛ وهو ما يجعلهم دروعًا بشرية.

وكانت تقارير حقوقية محلية ودولية قد اتهمت أكثر من مرة مليشيات الحوثي بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، واستخدام المدنيين دروعًا بشرية، وتحويل الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية.