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إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء

أثناء صلاة الجمعة.. وأحبطها الأهالي

أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.


وقالت مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.


وبحسب المصادر فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء
سبق

أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.


وقالت مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.


وبحسب المصادر فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
04:52 PM

إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء

أثناء صلاة الجمعة.. وأحبطها الأهالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.


وقالت مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.


وبحسب المصادر فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.

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