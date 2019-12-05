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"مستشفى عفيف" يستقبل 9 حالات في 3 حوادث مرورية مختلفة

أعلن حالة الطوارئ واستنفر الكادر.. و"بن عميرة" تابَعَ الموقف

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام، ٩ حالات نتيجة وقوع ثلاثة حوادث مرورية بالتزامن مع المحافظة مساء أمس.

وأوضح مدير للعلاقات العامة والإعلام سلطان المغيري، أن الحوادث نتج عنها إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات حرجة، وعدد ٦ حالات بإصابات متوسطة؛ فيما تم إعلان حالة (‏Code yellow)، وهي الحالة الخاصة باستنفار الطواقم الطبية والفنية، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لجميع الحالات.

وتابع مدير المستشفى الدكتور عادل بن متعب بن عميرة، الواقعة وشدد بدوره على تقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لهم.

مستشفى عفيف العام حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مستشفى عفيف" يستقبل 9 حالات في 3 حوادث مرورية مختلفة
سبق

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام، ٩ حالات نتيجة وقوع ثلاثة حوادث مرورية بالتزامن مع المحافظة مساء أمس.

وأوضح مدير للعلاقات العامة والإعلام سلطان المغيري، أن الحوادث نتج عنها إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات حرجة، وعدد ٦ حالات بإصابات متوسطة؛ فيما تم إعلان حالة (‏Code yellow)، وهي الحالة الخاصة باستنفار الطواقم الطبية والفنية، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لجميع الحالات.

وتابع مدير المستشفى الدكتور عادل بن متعب بن عميرة، الواقعة وشدد بدوره على تقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لهم.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
10:43 AM

"مستشفى عفيف" يستقبل 9 حالات في 3 حوادث مرورية مختلفة

أعلن حالة الطوارئ واستنفر الكادر.. و"بن عميرة" تابَعَ الموقف

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فهد الغبيوي - عفيف
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استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام، ٩ حالات نتيجة وقوع ثلاثة حوادث مرورية بالتزامن مع المحافظة مساء أمس.

وأوضح مدير للعلاقات العامة والإعلام سلطان المغيري، أن الحوادث نتج عنها إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات حرجة، وعدد ٦ حالات بإصابات متوسطة؛ فيما تم إعلان حالة (‏Code yellow)، وهي الحالة الخاصة باستنفار الطواقم الطبية والفنية، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لجميع الحالات.

وتابع مدير المستشفى الدكتور عادل بن متعب بن عميرة، الواقعة وشدد بدوره على تقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لهم.

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