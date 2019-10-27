دينار "أموي" يباع في بريطانيا بملايين الدولارات

يرجع تاريخه إلى 1200 سنة

أعلنت شركة "مورتن أند إيدن" للمزادات في بريطانيا، يوم الخميس، بيع قطعة ذهبية نادرة بملايين الدولارات، موضحة أن الأمر يتعلق بدينار من الدولة الأموية يرجع تاريخه إلى ما يقارب 1200 سنة.

ووصل السعر الرسمي للدينار عند دق مطرقة المزاد إلى 3.9 مليون دولار، وبعد دفع رسوم إضافية، بلغ الثمن النهائي 4.7 مليون دولار.

وبحسب ما نقل موقع "أنتيك تريد غازيت"، فإن دار المزادات البريطانية لم تشر إلى اسم الشخص الذي اشترى الدار عن طريق الهاتف.

وأوضحت المؤسسة أن الدينار الذهبي النادر كان بحوزة شخص مهتم بجمع المقتنيات التاريخية، وجرى تقدير قيمة القطعة من ذي قبل بـ1.6 مليون جنيه إسترليني، لكن الاهتمام الكبير بالدينار رفع السعر إلى أعلى من ذلك.

وذكر ستيفن لويد، وهو باحث مختص في شؤون العملات المعدنية، أن الدينار الذي جرى بيعه "رائع"، وعزا إعجابه بالقطعة إلى صونها بشكل "مذهل"، وهذا يضاف بحسب قوله إلى القيمة التاريخية الكبيرة.

ويحمل الدينار عبارة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" في الوسط، أما جوانب العملة القديمة فمحاطة بعبارة أخرى هي "محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله".

وأوردت رواية تاريخية، أن العملة مصنوعة بأكملها من الذهب، علماً بأن المعدن مستخرج من موقع أثري كان يملكه خليفة أموي.