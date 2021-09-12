"أمير مكة" يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين "الصحة" وجامعة أم القرى

تتعلق بالجوانب التعليمية والتدريبية وإجراء الأبحاث وتطوير الكوادر البشرية

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم مراسم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة وجامعة أم القرى في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية، بحضور رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، في ديوان الإمارة بمحافظة جدة.

وتتعلق المذكرة بالجوانب التعليمية والتدريبية وإجراء الأبحاث، حيث وقعها من الجانبين وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان ووكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي.

وتنص المذكرة على تطوير الكوادر البشرية، فيما يخص التعليم والتدريب، وتوفير مقاعد دراسية لموظفي وزارة الصحة لبرنامج الإيفاد، وتوفير الفرص التدريبية الميدانية في المستشفيات لطلاب و طالبات جامعة أم القرى، علاوةً على المشاركة في البحوث والدراسات، بالإضافة إلى الأنشطة الاخرى التي تسهم في تطوير التعاون وتبادل الخبرات.

ويأتي توقيع المذكرة بين الجانبين بصفة جامعة أم القرى مؤسسة علمية ومنارة معرفية في المجال الأكاديمي وتقديم البحوث والاستشارات والتدريب نظير الإمكانات التي تتمتع بها من خلال مراكز البحث العلمي والكليات والمعاهد المتخصصة، وكذلك انطلاقاً من رؤية وزارة الصحة لتطوير وتنمية الموارد البشرية، وإكمالاً لرسالتها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين ودورها في توفير برامج تأهيل وتعليم الكوادر البشرية.

وشهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل توقيع أربعة عقود من الاتفاقية، تهدف إلى تمكين فني برنامجي الصيدلة والتمريض من الحصول على البكالوريوس، وكذلك تقديم ماجستير الصيدلة الاكلينيكية، وماجستير القبالة، وماجستير تمريض صحة المجتمع.

وقّع العقود الأربعة بين الجانبين مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب في وزارة الصحة أحمد الفهيد وعميد الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى د. صالح الفريح.