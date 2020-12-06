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الأسبوع في 10 صور: انهيار تليسكوب "جيمس بوند".. واحتفالات العام الجديد تبدأ مبكرًا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم.

بداية، انهار تليسكوب أريسيبو العملاق في بورتوريكو بعد نحو 60 سنة من تنصيبه، الذي اشتُهر بظهوره في الأفلام السينمائية، خاصة سلسلة "جيمس بوند" الشهيرة. وفي كاليفورنيا اشتعلت مرة أخرى حرائق الغابات في مقاطعة أورانج. والمزيد تجده في الصور:



1- ليست ألعابًا نارية ابتهاجًا بعام جديد على الأبواب.. بل حريق غابات هائلاً في مقاطعة أورانج في كاليفورنيا.



2- رجال الدفاع المدني أثناء مكافحة حريق مقاطعة أورانج في كاليفورنيا.



3- انهيار التليسكوب العملاق أريسيبو في بورتوريكو بعد نحو 60 سنة من تنصيبه.



4- صورة جوية لغابة مغطاة بالثلوج في رودراتشوفن بألمانيا.



5- القمر في تمامه يظهر من خلف زوار منصة "إيدج" أطول منصة مراقبة خارجية في نصف الكرة الأرضية الغربي.



6- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس رياضة الجولف في نادي ترامب الوطني للجولف.



7- الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يستعرض حذاءه الطبي بعد تعرُّضه لإصابة في القدم.



8- سيارة أجرة في نيويورك تتزين لاستقبال العام الميلادي الجديد.



9- أكثر من 5 آلاف مصباح تضيء شجرة احتفالات العام الجديد في مركز روكفلر في نيويورك.



10- ناطحة سحاب تخترق الضباب في مالمو بالسويد.

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الأسبوع في 10 صور: انهيار تليسكوب "جيمس بوند".. واحتفالات العام الجديد تبدأ مبكرًا
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم.

بداية، انهار تليسكوب أريسيبو العملاق في بورتوريكو بعد نحو 60 سنة من تنصيبه، الذي اشتُهر بظهوره في الأفلام السينمائية، خاصة سلسلة "جيمس بوند" الشهيرة. وفي كاليفورنيا اشتعلت مرة أخرى حرائق الغابات في مقاطعة أورانج. والمزيد تجده في الصور:



1- ليست ألعابًا نارية ابتهاجًا بعام جديد على الأبواب.. بل حريق غابات هائلاً في مقاطعة أورانج في كاليفورنيا.



2- رجال الدفاع المدني أثناء مكافحة حريق مقاطعة أورانج في كاليفورنيا.



3- انهيار التليسكوب العملاق أريسيبو في بورتوريكو بعد نحو 60 سنة من تنصيبه.



4- صورة جوية لغابة مغطاة بالثلوج في رودراتشوفن بألمانيا.



5- القمر في تمامه يظهر من خلف زوار منصة "إيدج" أطول منصة مراقبة خارجية في نصف الكرة الأرضية الغربي.



6- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس رياضة الجولف في نادي ترامب الوطني للجولف.



7- الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يستعرض حذاءه الطبي بعد تعرُّضه لإصابة في القدم.



8- سيارة أجرة في نيويورك تتزين لاستقبال العام الميلادي الجديد.



9- أكثر من 5 آلاف مصباح تضيء شجرة احتفالات العام الجديد في مركز روكفلر في نيويورك.



10- ناطحة سحاب تخترق الضباب في مالمو بالسويد.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
02:07 AM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
03:07 AM

الأسبوع في 10 صور: انهيار تليسكوب "جيمس بوند".. واحتفالات العام الجديد تبدأ مبكرًا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,156

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم.

بداية، انهار تليسكوب أريسيبو العملاق في بورتوريكو بعد نحو 60 سنة من تنصيبه، الذي اشتُهر بظهوره في الأفلام السينمائية، خاصة سلسلة "جيمس بوند" الشهيرة. وفي كاليفورنيا اشتعلت مرة أخرى حرائق الغابات في مقاطعة أورانج. والمزيد تجده في الصور:



1- ليست ألعابًا نارية ابتهاجًا بعام جديد على الأبواب.. بل حريق غابات هائلاً في مقاطعة أورانج في كاليفورنيا.



2- رجال الدفاع المدني أثناء مكافحة حريق مقاطعة أورانج في كاليفورنيا.



3- انهيار التليسكوب العملاق أريسيبو في بورتوريكو بعد نحو 60 سنة من تنصيبه.



4- صورة جوية لغابة مغطاة بالثلوج في رودراتشوفن بألمانيا.



5- القمر في تمامه يظهر من خلف زوار منصة "إيدج" أطول منصة مراقبة خارجية في نصف الكرة الأرضية الغربي.



6- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس رياضة الجولف في نادي ترامب الوطني للجولف.



7- الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يستعرض حذاءه الطبي بعد تعرُّضه لإصابة في القدم.



8- سيارة أجرة في نيويورك تتزين لاستقبال العام الميلادي الجديد.



9- أكثر من 5 آلاف مصباح تضيء شجرة احتفالات العام الجديد في مركز روكفلر في نيويورك.



10- ناطحة سحاب تخترق الضباب في مالمو بالسويد.

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