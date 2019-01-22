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فيديو مروع.. تفحيط أمريكي بالسيارة والنهاية كارثة

انتهى تفحيط شاب أمريكي بكارثة، حيث تحطمت مقدمة السيارة وألقت الشرطة القبض عليه، وسحبت منه رخصة القيادة لمدة شهر، والآن عليه أن يدفع الفاتورة الضخمة لإصلاح السيارة التي لن تتحملها شركة التأمين بسبب التفحيط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ففي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في السابعة صباح يوم 11 يناير الجاري في مدينة أَنْتِيُوك بولاية كاليفورنيا، ظهر شخص وهو يقود سيارة شيفروليه بيضاء ويدور بها بسرعة وقوة في موقف للسيارات.

وظل قائد السيارة يدور بها في دوائر حول أعمدة الإضاءة، وفي إحدى المرات أخطأ في الدوران واصطدم بالقاعدة الخراسانية للعامود؛ مما تسبب في تحطم مقدمة السيارة، وعلى الفور حاول السائق الفرار من مكان الحادث لكن الشرطة لاحقته وألقت القبض عليه بتهمة القيادة المستهترة، وسحبت رخصة قيادته لمدة شهر.

وبثت إدارة الشرطة لقطات للحادث وصورًا لتحطم السيارة على موقع "فيسبوك"، وقالت: "تمثل عروض التفحيط بين السائقين مشكلة كبيرة في المدينة، وتتعهد الشرطة بالتطبيق الكامل للقانون من أجل منع الأشخاص المتورطين في مثل هذا النشاط".

وعن عقوبات التفحيط في الولاية، قالت الشرطة: بالإضافة إلى سحب السيارة، يتم إيقاف رخصة قيادة السائق لمدة قد تصل إلى ستة أشهر ويكون عرضة للاعتقال، التفحيط ظاهرة خطيرة للغاية وتؤثر على كل سائق على الطريق.

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فيديو مروع.. تفحيط أمريكي بالسيارة والنهاية كارثة
سبق

انتهى تفحيط شاب أمريكي بكارثة، حيث تحطمت مقدمة السيارة وألقت الشرطة القبض عليه، وسحبت منه رخصة القيادة لمدة شهر، والآن عليه أن يدفع الفاتورة الضخمة لإصلاح السيارة التي لن تتحملها شركة التأمين بسبب التفحيط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ففي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في السابعة صباح يوم 11 يناير الجاري في مدينة أَنْتِيُوك بولاية كاليفورنيا، ظهر شخص وهو يقود سيارة شيفروليه بيضاء ويدور بها بسرعة وقوة في موقف للسيارات.

وظل قائد السيارة يدور بها في دوائر حول أعمدة الإضاءة، وفي إحدى المرات أخطأ في الدوران واصطدم بالقاعدة الخراسانية للعامود؛ مما تسبب في تحطم مقدمة السيارة، وعلى الفور حاول السائق الفرار من مكان الحادث لكن الشرطة لاحقته وألقت القبض عليه بتهمة القيادة المستهترة، وسحبت رخصة قيادته لمدة شهر.

وبثت إدارة الشرطة لقطات للحادث وصورًا لتحطم السيارة على موقع "فيسبوك"، وقالت: "تمثل عروض التفحيط بين السائقين مشكلة كبيرة في المدينة، وتتعهد الشرطة بالتطبيق الكامل للقانون من أجل منع الأشخاص المتورطين في مثل هذا النشاط".

وعن عقوبات التفحيط في الولاية، قالت الشرطة: بالإضافة إلى سحب السيارة، يتم إيقاف رخصة قيادة السائق لمدة قد تصل إلى ستة أشهر ويكون عرضة للاعتقال، التفحيط ظاهرة خطيرة للغاية وتؤثر على كل سائق على الطريق.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
03:41 PM

فيديو مروع.. تفحيط أمريكي بالسيارة والنهاية كارثة

A A A
أيمن حسن - الرياض
12
5,678

انتهى تفحيط شاب أمريكي بكارثة، حيث تحطمت مقدمة السيارة وألقت الشرطة القبض عليه، وسحبت منه رخصة القيادة لمدة شهر، والآن عليه أن يدفع الفاتورة الضخمة لإصلاح السيارة التي لن تتحملها شركة التأمين بسبب التفحيط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: ففي الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في السابعة صباح يوم 11 يناير الجاري في مدينة أَنْتِيُوك بولاية كاليفورنيا، ظهر شخص وهو يقود سيارة شيفروليه بيضاء ويدور بها بسرعة وقوة في موقف للسيارات.

وظل قائد السيارة يدور بها في دوائر حول أعمدة الإضاءة، وفي إحدى المرات أخطأ في الدوران واصطدم بالقاعدة الخراسانية للعامود؛ مما تسبب في تحطم مقدمة السيارة، وعلى الفور حاول السائق الفرار من مكان الحادث لكن الشرطة لاحقته وألقت القبض عليه بتهمة القيادة المستهترة، وسحبت رخصة قيادته لمدة شهر.

وبثت إدارة الشرطة لقطات للحادث وصورًا لتحطم السيارة على موقع "فيسبوك"، وقالت: "تمثل عروض التفحيط بين السائقين مشكلة كبيرة في المدينة، وتتعهد الشرطة بالتطبيق الكامل للقانون من أجل منع الأشخاص المتورطين في مثل هذا النشاط".

وعن عقوبات التفحيط في الولاية، قالت الشرطة: بالإضافة إلى سحب السيارة، يتم إيقاف رخصة قيادة السائق لمدة قد تصل إلى ستة أشهر ويكون عرضة للاعتقال، التفحيط ظاهرة خطيرة للغاية وتؤثر على كل سائق على الطريق.

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