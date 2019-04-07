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3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

وزير الشؤون الإسلامية يشيد ببسالة رجال الأمن في التصدي للإرهابيين بـ"أبو حدرية"

قال: ستبقى السعودية حصنًا منيعًا ضد الخوارج ومنتجي الإرهاب والمتطرفين والخونة

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ببسالة وشجاعة رجال الأمن في بلادنا المباركة في التصدي للإرهابيين الذين يفسدون في الأرض بقتل الآمنين وترويعهم، مؤكدًا أن تلك البلاد ستبقى عزيزة وسدًا منيعًا بقيادتها ورجال أمنها وشعبها الأبي.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" عقب حادث الهجوم الذي وقع اليوم من أربعة مطلوبين على نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وأسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية، الذين حاولوا تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.

وقال الوزير "آل الشيخ": "ستبقى السعودية العظمى بقيادتها الرشيدة ورجال أمنها الشجعان وشعبها الأبي، شامخة عزيزة، وحصنًا منيعًا، ضد الخوارج ومنتجي الإرهاب والمتطرفين والخونة الذين أفسدوا في الأرض، وروعوا الآمنين, وقتلوا الأبرياء".

واختتم الوزير "آل الشيخ" تغريدته بالدعاء بأن يحفظ الله بلادنا وقيادتها، مزجيًا شكره الجزيل لرجال الأمن على يقظتهم، كما دعا الله أن يخذل أعداءها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي عقب حادثة نقطة أبو حدرية ضجت بآلاف الرسائل التي حملت بين طياتها استنكار ما أقدم عليه الإرهابيون والتنويه ببسالة ويقظة رجال الأمن في تعقبهم والقضاء على شرهم، مؤكدين أن تلك البلاد ستبقى آمنة ومطمئنة بفضل الله ثم بتلاحم القيادة مع الشعب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يشيد ببسالة رجال الأمن في التصدي للإرهابيين بـ"أبو حدرية"
سبق

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ببسالة وشجاعة رجال الأمن في بلادنا المباركة في التصدي للإرهابيين الذين يفسدون في الأرض بقتل الآمنين وترويعهم، مؤكدًا أن تلك البلاد ستبقى عزيزة وسدًا منيعًا بقيادتها ورجال أمنها وشعبها الأبي.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" عقب حادث الهجوم الذي وقع اليوم من أربعة مطلوبين على نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وأسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية، الذين حاولوا تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.

وقال الوزير "آل الشيخ": "ستبقى السعودية العظمى بقيادتها الرشيدة ورجال أمنها الشجعان وشعبها الأبي، شامخة عزيزة، وحصنًا منيعًا، ضد الخوارج ومنتجي الإرهاب والمتطرفين والخونة الذين أفسدوا في الأرض، وروعوا الآمنين, وقتلوا الأبرياء".

واختتم الوزير "آل الشيخ" تغريدته بالدعاء بأن يحفظ الله بلادنا وقيادتها، مزجيًا شكره الجزيل لرجال الأمن على يقظتهم، كما دعا الله أن يخذل أعداءها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي عقب حادثة نقطة أبو حدرية ضجت بآلاف الرسائل التي حملت بين طياتها استنكار ما أقدم عليه الإرهابيون والتنويه ببسالة ويقظة رجال الأمن في تعقبهم والقضاء على شرهم، مؤكدين أن تلك البلاد ستبقى آمنة ومطمئنة بفضل الله ثم بتلاحم القيادة مع الشعب.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:36 PM

وزير الشؤون الإسلامية يشيد ببسالة رجال الأمن في التصدي للإرهابيين بـ"أبو حدرية"

قال: ستبقى السعودية حصنًا منيعًا ضد الخوارج ومنتجي الإرهاب والمتطرفين والخونة

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عبدالله العنزي - الرياض
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أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ببسالة وشجاعة رجال الأمن في بلادنا المباركة في التصدي للإرهابيين الذين يفسدون في الأرض بقتل الآمنين وترويعهم، مؤكدًا أن تلك البلاد ستبقى عزيزة وسدًا منيعًا بقيادتها ورجال أمنها وشعبها الأبي.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" عقب حادث الهجوم الذي وقع اليوم من أربعة مطلوبين على نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وأسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية، الذين حاولوا تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.

وقال الوزير "آل الشيخ": "ستبقى السعودية العظمى بقيادتها الرشيدة ورجال أمنها الشجعان وشعبها الأبي، شامخة عزيزة، وحصنًا منيعًا، ضد الخوارج ومنتجي الإرهاب والمتطرفين والخونة الذين أفسدوا في الأرض، وروعوا الآمنين, وقتلوا الأبرياء".

واختتم الوزير "آل الشيخ" تغريدته بالدعاء بأن يحفظ الله بلادنا وقيادتها، مزجيًا شكره الجزيل لرجال الأمن على يقظتهم، كما دعا الله أن يخذل أعداءها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي عقب حادثة نقطة أبو حدرية ضجت بآلاف الرسائل التي حملت بين طياتها استنكار ما أقدم عليه الإرهابيون والتنويه ببسالة ويقظة رجال الأمن في تعقبهم والقضاء على شرهم، مؤكدين أن تلك البلاد ستبقى آمنة ومطمئنة بفضل الله ثم بتلاحم القيادة مع الشعب.

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