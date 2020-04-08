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"هلال جدة" يرفع جاهزيته بـ 45 فرقة إسعافية تنطلق من 36 مركزًا

استقبل أكثر من 15845 بلاغًا منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم

يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية، من خلال 45 فرقة إسعافية، وذلك لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ويأتي ذلك حرصًا على صحة وسلامة الجميع ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد أبو زيد أن فرق الهلال الأحمر بالمحافظة على أكمل استعداد لمباشرة الحالات الإسعافية الطبية الطارئة ولمواجهة فيروس كورونا covid -19 خلال الأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم.

وأكد أبو زيد جاهزية فرق الهلال الأحمر بكوادرها كافة، من خلال 36 مركزًا بها 45 فرقة، حيث استقبلت أكثر من 15845 بلاغًا منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم.

ودعا أبو زيد المواطنين والمقيمين إلى الالتزام في بيوتهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من الأولويات للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، داعيًا إلى الاتصال على الرقم "٩٩٧" أو من خلال تطبيق "اسعفني" عند حدوث أي من الحالات الطارئة الطبية.

من جانب آخر، بيَّن مدير الشؤون الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة الاختصاصي حسن بن حسين نافع أن احترازات هيئة الهلال الأحمر تم رفعها لأعلى مستوى وتم توفير أدوات السلامة الشخصية لجميع الفرق الإسعافية، بالإضافة إلى تخصيص فريق لتعقيم عربات الإسعاف.

وأشار إلى أنهم يقعون في الخط الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث قامت هيئة الهلال الأحمر مشكورة بإضافة خاصية طلب نقل مريض عن طريق ذويهم في وقت حظر التجول للحالات التي لا تحتاج إلى عربة الإسعاف، وذلك من خلال تطبيق اسعفني لإصدار التصريح بعد ذلك عن طريق الأمن العام.

الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هلال جدة" يرفع جاهزيته بـ 45 فرقة إسعافية تنطلق من 36 مركزًا
سبق

يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية، من خلال 45 فرقة إسعافية، وذلك لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ويأتي ذلك حرصًا على صحة وسلامة الجميع ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد أبو زيد أن فرق الهلال الأحمر بالمحافظة على أكمل استعداد لمباشرة الحالات الإسعافية الطبية الطارئة ولمواجهة فيروس كورونا covid -19 خلال الأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم.

وأكد أبو زيد جاهزية فرق الهلال الأحمر بكوادرها كافة، من خلال 36 مركزًا بها 45 فرقة، حيث استقبلت أكثر من 15845 بلاغًا منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم.

ودعا أبو زيد المواطنين والمقيمين إلى الالتزام في بيوتهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من الأولويات للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، داعيًا إلى الاتصال على الرقم "٩٩٧" أو من خلال تطبيق "اسعفني" عند حدوث أي من الحالات الطارئة الطبية.

من جانب آخر، بيَّن مدير الشؤون الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة الاختصاصي حسن بن حسين نافع أن احترازات هيئة الهلال الأحمر تم رفعها لأعلى مستوى وتم توفير أدوات السلامة الشخصية لجميع الفرق الإسعافية، بالإضافة إلى تخصيص فريق لتعقيم عربات الإسعاف.

وأشار إلى أنهم يقعون في الخط الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث قامت هيئة الهلال الأحمر مشكورة بإضافة خاصية طلب نقل مريض عن طريق ذويهم في وقت حظر التجول للحالات التي لا تحتاج إلى عربة الإسعاف، وذلك من خلال تطبيق اسعفني لإصدار التصريح بعد ذلك عن طريق الأمن العام.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:24 PM

"هلال جدة" يرفع جاهزيته بـ 45 فرقة إسعافية تنطلق من 36 مركزًا

استقبل أكثر من 15845 بلاغًا منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,241

يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية، من خلال 45 فرقة إسعافية، وذلك لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ويأتي ذلك حرصًا على صحة وسلامة الجميع ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد أبو زيد أن فرق الهلال الأحمر بالمحافظة على أكمل استعداد لمباشرة الحالات الإسعافية الطبية الطارئة ولمواجهة فيروس كورونا covid -19 خلال الأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم.

وأكد أبو زيد جاهزية فرق الهلال الأحمر بكوادرها كافة، من خلال 36 مركزًا بها 45 فرقة، حيث استقبلت أكثر من 15845 بلاغًا منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم.

ودعا أبو زيد المواطنين والمقيمين إلى الالتزام في بيوتهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من الأولويات للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، داعيًا إلى الاتصال على الرقم "٩٩٧" أو من خلال تطبيق "اسعفني" عند حدوث أي من الحالات الطارئة الطبية.

من جانب آخر، بيَّن مدير الشؤون الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة الاختصاصي حسن بن حسين نافع أن احترازات هيئة الهلال الأحمر تم رفعها لأعلى مستوى وتم توفير أدوات السلامة الشخصية لجميع الفرق الإسعافية، بالإضافة إلى تخصيص فريق لتعقيم عربات الإسعاف.

وأشار إلى أنهم يقعون في الخط الأول للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث قامت هيئة الهلال الأحمر مشكورة بإضافة خاصية طلب نقل مريض عن طريق ذويهم في وقت حظر التجول للحالات التي لا تحتاج إلى عربة الإسعاف، وذلك من خلال تطبيق اسعفني لإصدار التصريح بعد ذلك عن طريق الأمن العام.

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