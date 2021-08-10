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جوجل تطرح واجهة جديدة تمامًا لمنبه الوقت في "أندرويد 12"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية طرحت واجهة مستخدم جديدة كليًّا لمنبه الوقت الجديد في تطبيق "جوجل كيب".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هذا التحديث سيكون مقصورًا على مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.

ويتضمن التحديث تغييرات كبيرة في التصميم؛ حيث يتم استغلال المساحة بشكل أفضل لاستخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما تمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.

كما ستدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرقًا أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه دون أن يسبب إزعاجًا للمستخدم.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا التحديث بصورة رسمية في نظام "أندرويد 12" المتوقع إطلاقه رسميًّا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تطرح واجهة جديدة تمامًا لمنبه الوقت في "أندرويد 12"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية طرحت واجهة مستخدم جديدة كليًّا لمنبه الوقت الجديد في تطبيق "جوجل كيب".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هذا التحديث سيكون مقصورًا على مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.

ويتضمن التحديث تغييرات كبيرة في التصميم؛ حيث يتم استغلال المساحة بشكل أفضل لاستخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما تمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.

كما ستدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرقًا أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه دون أن يسبب إزعاجًا للمستخدم.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا التحديث بصورة رسمية في نظام "أندرويد 12" المتوقع إطلاقه رسميًّا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:43 AM

جوجل تطرح واجهة جديدة تمامًا لمنبه الوقت في "أندرويد 12"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية طرحت واجهة مستخدم جديدة كليًّا لمنبه الوقت الجديد في تطبيق "جوجل كيب".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هذا التحديث سيكون مقصورًا على مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.

ويتضمن التحديث تغييرات كبيرة في التصميم؛ حيث يتم استغلال المساحة بشكل أفضل لاستخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما تمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.

كما ستدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرقًا أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه دون أن يسبب إزعاجًا للمستخدم.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا التحديث بصورة رسمية في نظام "أندرويد 12" المتوقع إطلاقه رسميًّا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل.

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