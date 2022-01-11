اجتمعت الهيئة الملكية بينبع بوفد من شركة كروز السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وجرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون الممكنة حول إمكانية إضافة مدينة ينبع الصناعية كمحطة للزيارات السياحية مستقبلاً، وذلك في خطوة مشتركة ضمن قائمة مدن السياحة الصناعية والاستثمارية. واطلع الوفد الزائر على تجربة الهيئة الملكية بينبع في تخطيط وإدارة وتشغيل مدينة ينبع الصناعية وجوانب معايير جودة الحياة، وزيارة عدد من المواقع السياحية مثل الخيمة الملكية والاطلاع على الشواطئ والمتنزهات الجاذبة للزوار والمتنزهين.

"كروز السعودية" تدرس إضافة ينبع الصناعية كمحطة للزيارات السياحية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-11 اجتمعت الهيئة الملكية بينبع بوفد من شركة كروز السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون الممكنة حول إمكانية إضافة مدينة ينبع الصناعية كمحطة للزيارات السياحية مستقبلاً، وذلك في خطوة مشتركة ضمن قائمة مدن السياحة الصناعية والاستثمارية.



واطلع الوفد الزائر على تجربة الهيئة الملكية بينبع في تخطيط وإدارة وتشغيل مدينة ينبع الصناعية وجوانب معايير جودة الحياة، وزيارة عدد من المواقع السياحية مثل الخيمة الملكية والاطلاع على الشواطئ والمتنزهات الجاذبة للزوار والمتنزهين.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 04:08 PM

"كروز السعودية" تدرس إضافة ينبع الصناعية كمحطة للزيارات السياحية ضمن مناقشات وفد زائر من الشركة اطلع خلالها على تجربة الهيئة الملكية





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اجتمعت الهيئة الملكية بينبع بوفد من شركة كروز السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون الممكنة حول إمكانية إضافة مدينة ينبع الصناعية كمحطة للزيارات السياحية مستقبلاً، وذلك في خطوة مشتركة ضمن قائمة مدن السياحة الصناعية والاستثمارية.



واطلع الوفد الزائر على تجربة الهيئة الملكية بينبع في تخطيط وإدارة وتشغيل مدينة ينبع الصناعية وجوانب معايير جودة الحياة، وزيارة عدد من المواقع السياحية مثل الخيمة الملكية والاطلاع على الشواطئ والمتنزهات الجاذبة للزوار والمتنزهين.