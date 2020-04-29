الأردن تعلن تسجيل إصابتين بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 451 إصابة

الحالتان المصابتان هما لسائقيْ شاحنات غير أردنييْن.. عند المعبر الحدودي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين سُجلت إصابتان عند معبر حدودي؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 451 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الحالتين المصابتين هما لسائقيْ شاحنات غير أردنيين؛ مبينًا في الوقت نفسه شفاء 8 حالات مصابة بالفيروس؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 361 حالة.