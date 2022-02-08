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الموافقة على تأسيس جمعية النادي العقاري التعاونية في المنطقة الشرقية

تهدف إلى رفع الوعي العقاري وتوفير مشاريع سكنية عصرية بأسعار تنافسية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقته على تأسيس جمعية النادي العقاري التعاونية، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، بموجب نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ وتاريخ ٣/٩ /١٤٢٩ھ.

ويترأس الأستاذ المستشار محمد الخرس مجلس إدارة الجمعية إلى جانب 12 عضوًا، تم انتخابهم ومنحهم الثقة من قبل الأعضاء المؤسسين للمساهمة في إنجاح عمل الجمعية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وستَتخذ الجمعية من مدينة الدمام مقرًا رئيسًا لها، وسيَشمل نطاق عملها كامل محافظات ومدن الشرقية "الدمام، الخبر، القطيف، الجبيل، الأحساء، الخفجي، حفر الباطن، رأس تنورة، القرية العليا، النعيرية، وأبقيق".

وتهدف الجمعية إلى رفع الوعي العقاري ومفهوم النموذج التعاوني، وتوفير مشاريع سكنية عصرية تراعي مفهوم جودة الحياة وبأسعار تنافسية لأعضاء الجمعية المساهمين وأهالي المنطقة، كما تستهدف بیع٥٠% من المنتجات العقارية لأعضاء الجمعیة، مع استهداف الشرائح ذات الاحتياج من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتسعى الجمعية إلى التنسيق مع وزارة الإسكان حول تنفيذ الوحدات السكنية للأعضاء والمشاريع السكنية وبالأخص قطاع الإسكان التنموي، وتسعى إلى تحسين جودة ونوعية البناء للمجمعات السكنية بتكاليف منخفضة، والاستثمار في المحتوى المحلي وقطاع التقنية كروافد تساند صناعة التطوير العقاري، مع تأكيدها على أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات تساهم في تحسين المشهد الحضاري.

وقال محمد الخرس رئيس مجلس إدارة جمعية النادي العقاري التعاونية في المنطقة الشرقية: الجمعية تسعى لتقديم رؤية ترتكز على إثراء المجتمع العقاري بالمعرفة والتجربة من خلال مختلف البرامج التي تهدف إلى إطلاقها سواءً كانت اجتماعية أو استثمارية في مختلف القطاعات، منها قطاع الإسكان والقطاع التنموي والمجتمعي التي تمثل واجهة حضارية واستثمارية في نفس الوقت.

وأضاف: يأتي هذا التوجه في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من أجل الدفع بعجلة التطوير العمراني بالمملكة للمساهمة في تحول هذه الصناعة إلى رافد صناعي واقتصادي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموافقة على تأسيس جمعية النادي العقاري التعاونية في المنطقة الشرقية
سبق

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقته على تأسيس جمعية النادي العقاري التعاونية، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، بموجب نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ وتاريخ ٣/٩ /١٤٢٩ھ.

ويترأس الأستاذ المستشار محمد الخرس مجلس إدارة الجمعية إلى جانب 12 عضوًا، تم انتخابهم ومنحهم الثقة من قبل الأعضاء المؤسسين للمساهمة في إنجاح عمل الجمعية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وستَتخذ الجمعية من مدينة الدمام مقرًا رئيسًا لها، وسيَشمل نطاق عملها كامل محافظات ومدن الشرقية "الدمام، الخبر، القطيف، الجبيل، الأحساء، الخفجي، حفر الباطن، رأس تنورة، القرية العليا، النعيرية، وأبقيق".

وتهدف الجمعية إلى رفع الوعي العقاري ومفهوم النموذج التعاوني، وتوفير مشاريع سكنية عصرية تراعي مفهوم جودة الحياة وبأسعار تنافسية لأعضاء الجمعية المساهمين وأهالي المنطقة، كما تستهدف بیع٥٠% من المنتجات العقارية لأعضاء الجمعیة، مع استهداف الشرائح ذات الاحتياج من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتسعى الجمعية إلى التنسيق مع وزارة الإسكان حول تنفيذ الوحدات السكنية للأعضاء والمشاريع السكنية وبالأخص قطاع الإسكان التنموي، وتسعى إلى تحسين جودة ونوعية البناء للمجمعات السكنية بتكاليف منخفضة، والاستثمار في المحتوى المحلي وقطاع التقنية كروافد تساند صناعة التطوير العقاري، مع تأكيدها على أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات تساهم في تحسين المشهد الحضاري.

وقال محمد الخرس رئيس مجلس إدارة جمعية النادي العقاري التعاونية في المنطقة الشرقية: الجمعية تسعى لتقديم رؤية ترتكز على إثراء المجتمع العقاري بالمعرفة والتجربة من خلال مختلف البرامج التي تهدف إلى إطلاقها سواءً كانت اجتماعية أو استثمارية في مختلف القطاعات، منها قطاع الإسكان والقطاع التنموي والمجتمعي التي تمثل واجهة حضارية واستثمارية في نفس الوقت.

وأضاف: يأتي هذا التوجه في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من أجل الدفع بعجلة التطوير العمراني بالمملكة للمساهمة في تحول هذه الصناعة إلى رافد صناعي واقتصادي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
03:38 PM

الموافقة على تأسيس جمعية النادي العقاري التعاونية في المنطقة الشرقية

تهدف إلى رفع الوعي العقاري وتوفير مشاريع سكنية عصرية بأسعار تنافسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقته على تأسيس جمعية النادي العقاري التعاونية، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، بموجب نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ وتاريخ ٣/٩ /١٤٢٩ھ.

ويترأس الأستاذ المستشار محمد الخرس مجلس إدارة الجمعية إلى جانب 12 عضوًا، تم انتخابهم ومنحهم الثقة من قبل الأعضاء المؤسسين للمساهمة في إنجاح عمل الجمعية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وستَتخذ الجمعية من مدينة الدمام مقرًا رئيسًا لها، وسيَشمل نطاق عملها كامل محافظات ومدن الشرقية "الدمام، الخبر، القطيف، الجبيل، الأحساء، الخفجي، حفر الباطن، رأس تنورة، القرية العليا، النعيرية، وأبقيق".

وتهدف الجمعية إلى رفع الوعي العقاري ومفهوم النموذج التعاوني، وتوفير مشاريع سكنية عصرية تراعي مفهوم جودة الحياة وبأسعار تنافسية لأعضاء الجمعية المساهمين وأهالي المنطقة، كما تستهدف بیع٥٠% من المنتجات العقارية لأعضاء الجمعیة، مع استهداف الشرائح ذات الاحتياج من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتسعى الجمعية إلى التنسيق مع وزارة الإسكان حول تنفيذ الوحدات السكنية للأعضاء والمشاريع السكنية وبالأخص قطاع الإسكان التنموي، وتسعى إلى تحسين جودة ونوعية البناء للمجمعات السكنية بتكاليف منخفضة، والاستثمار في المحتوى المحلي وقطاع التقنية كروافد تساند صناعة التطوير العقاري، مع تأكيدها على أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرات تساهم في تحسين المشهد الحضاري.

وقال محمد الخرس رئيس مجلس إدارة جمعية النادي العقاري التعاونية في المنطقة الشرقية: الجمعية تسعى لتقديم رؤية ترتكز على إثراء المجتمع العقاري بالمعرفة والتجربة من خلال مختلف البرامج التي تهدف إلى إطلاقها سواءً كانت اجتماعية أو استثمارية في مختلف القطاعات، منها قطاع الإسكان والقطاع التنموي والمجتمعي التي تمثل واجهة حضارية واستثمارية في نفس الوقت.

وأضاف: يأتي هذا التوجه في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من أجل الدفع بعجلة التطوير العمراني بالمملكة للمساهمة في تحول هذه الصناعة إلى رافد صناعي واقتصادي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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