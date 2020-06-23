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بالصور من صبيا.. مشاهد صهاريج مياه الصرف تخالف محضر تشغيل محطة المعالجة

مطالبات للجهات ذات العلاقة بمنعها وإلزامها بما ورد في المحاضر

كشفت مشاهد مخالفات صهاريج الصرف الصحي ما جاء في محضر استبق تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقوز الجعافرة غرب محافظة صبيا، وذلك بعد إغلاق المرمى الشرقي بالمحافظة، وسط مطالبات المواطنين للجهات المعنية بإلزام الجهات ذات العلاقة بمنع الصهاريج وإلزامها بما ورد في أحد المحاضر؛ نظراً لضيق الطريق والازدحام المتواصل عليه.

وكان محضر اجتماع لجنة شكلت لتشغيل المحطة، أوضح أنه تم شخوص اللجنة للموقع، ورأت اللجنة ست نقاط؛ ومنها: ألا يتم تشغيل المحطة إلا بعد استكمال التراخيص اللازمة من الإدارات المعنية، وتحديد مسار آمن لحركة صهاريج الصرف الصحي المؤدي إلى محطة المعالجة، مع تحديد فترة ووجود مخرج من الطريق الدولي يؤدي مباشرة إلى محطة المعالجة دون المرور بالقرى المجاورة، وتحديد آليات الصهاريج، وتحديد أسعار النقل؛ نظراً لبعد المسافة، ومتابعة ذلك بالتنسيق بين البلدية والمياه.

وطالب سكان القرى الواقعة غرب محافظة صبيا إلزام صهاريج الصرف الصحي بالطريق الدولي كمسار مخصص؛ نظراً لما تشكله من زحام، حيث تعبر عشرات الصهاريج يومياً الطريق الضيق غرب صبيا.

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بالصور من صبيا.. مشاهد صهاريج مياه الصرف تخالف محضر تشغيل محطة المعالجة
سبق

كشفت مشاهد مخالفات صهاريج الصرف الصحي ما جاء في محضر استبق تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقوز الجعافرة غرب محافظة صبيا، وذلك بعد إغلاق المرمى الشرقي بالمحافظة، وسط مطالبات المواطنين للجهات المعنية بإلزام الجهات ذات العلاقة بمنع الصهاريج وإلزامها بما ورد في أحد المحاضر؛ نظراً لضيق الطريق والازدحام المتواصل عليه.

وكان محضر اجتماع لجنة شكلت لتشغيل المحطة، أوضح أنه تم شخوص اللجنة للموقع، ورأت اللجنة ست نقاط؛ ومنها: ألا يتم تشغيل المحطة إلا بعد استكمال التراخيص اللازمة من الإدارات المعنية، وتحديد مسار آمن لحركة صهاريج الصرف الصحي المؤدي إلى محطة المعالجة، مع تحديد فترة ووجود مخرج من الطريق الدولي يؤدي مباشرة إلى محطة المعالجة دون المرور بالقرى المجاورة، وتحديد آليات الصهاريج، وتحديد أسعار النقل؛ نظراً لبعد المسافة، ومتابعة ذلك بالتنسيق بين البلدية والمياه.

وطالب سكان القرى الواقعة غرب محافظة صبيا إلزام صهاريج الصرف الصحي بالطريق الدولي كمسار مخصص؛ نظراً لما تشكله من زحام، حيث تعبر عشرات الصهاريج يومياً الطريق الضيق غرب صبيا.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
08:10 PM

بالصور من صبيا.. مشاهد صهاريج مياه الصرف تخالف محضر تشغيل محطة المعالجة

مطالبات للجهات ذات العلاقة بمنعها وإلزامها بما ورد في المحاضر

A A A
محمد المواسي - جازان
2
5,027

كشفت مشاهد مخالفات صهاريج الصرف الصحي ما جاء في محضر استبق تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقوز الجعافرة غرب محافظة صبيا، وذلك بعد إغلاق المرمى الشرقي بالمحافظة، وسط مطالبات المواطنين للجهات المعنية بإلزام الجهات ذات العلاقة بمنع الصهاريج وإلزامها بما ورد في أحد المحاضر؛ نظراً لضيق الطريق والازدحام المتواصل عليه.

وكان محضر اجتماع لجنة شكلت لتشغيل المحطة، أوضح أنه تم شخوص اللجنة للموقع، ورأت اللجنة ست نقاط؛ ومنها: ألا يتم تشغيل المحطة إلا بعد استكمال التراخيص اللازمة من الإدارات المعنية، وتحديد مسار آمن لحركة صهاريج الصرف الصحي المؤدي إلى محطة المعالجة، مع تحديد فترة ووجود مخرج من الطريق الدولي يؤدي مباشرة إلى محطة المعالجة دون المرور بالقرى المجاورة، وتحديد آليات الصهاريج، وتحديد أسعار النقل؛ نظراً لبعد المسافة، ومتابعة ذلك بالتنسيق بين البلدية والمياه.

وطالب سكان القرى الواقعة غرب محافظة صبيا إلزام صهاريج الصرف الصحي بالطريق الدولي كمسار مخصص؛ نظراً لما تشكله من زحام، حيث تعبر عشرات الصهاريج يومياً الطريق الضيق غرب صبيا.

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