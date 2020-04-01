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العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 728 حالة

سُجلت 34 إصابة جديدة وحالتا وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في العراق إلى 728 إصابة مؤكدة, بعدما سُجلت 34 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتفصيلاً، توزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء وواسط والمثنى ودهوك وبابل والديوانية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما سُجل 12 حالة شفاء تام، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء التام 182 حالة, يقابلها 52 حالة وفاة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 728 حالة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في العراق إلى 728 إصابة مؤكدة, بعدما سُجلت 34 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتفصيلاً، توزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء وواسط والمثنى ودهوك وبابل والديوانية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما سُجل 12 حالة شفاء تام، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء التام 182 حالة, يقابلها 52 حالة وفاة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:46 PM

العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 728 حالة

سُجلت 34 إصابة جديدة وحالتا وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في العراق إلى 728 إصابة مؤكدة, بعدما سُجلت 34 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتفصيلاً، توزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء وواسط والمثنى ودهوك وبابل والديوانية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما سُجل 12 حالة شفاء تام، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء التام 182 حالة, يقابلها 52 حالة وفاة.

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