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النفط يرتفع وسط توقعات بخفض إمدادات "أوبك"

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 67.49 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأمريكي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 87 سنتاً، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، عن التسوية السابقة وفق "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع وسط توقعات بخفض إمدادات "أوبك"
سبق

ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأمريكي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 87 سنتاً، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، عن التسوية السابقة وفق "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
12:25 PM

النفط يرتفع وسط توقعات بخفض إمدادات "أوبك"

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 67.49 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأمريكي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:47 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 87 سنتاً، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، عن التسوية السابقة وفق "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل.

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