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الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم

بومبيو: الدولة راعية الإرهاب اتخذت خطوات لتعزيز طموحاتها النووية

دعت الإدارة الأمريكية المجتمعَ الدولي إلى استعادة المعيار القديم في حظر الانتشار النووي وعدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في بيان صحفي أمس: إن الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب على مستوى العالم اتخذت خطوات جديدة لتعزيز طموحاتها النووية؛ وذلك لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي.

وأضاف بومبيو: "يجب ألا يسمح أي اتفاق نووي للنظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى".

وأشار البيان إلى أن إيران لديها القدرة المطلقة على السعي للحصول على الطاقة النووية السلمية دون تخصيب محلي، وأن النظام الإيراني المسلح بالأسلحة النووية، سيشكل خطرًا أكبر على المنطقة وعلى العالم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية التزام بلاده بالتفاوض على اتفاقية جديدة وشاملة مع النظام الإيراني لحل تهديداته للسلم والأمن الدوليين؛ مضيفًا أن استمرار إيران في رفض الدبلوماسية وتوسيع برنامجها النووي؛ سيزيد من الضغوط الاقتصادية وحدّة العزلة الدبلوماسية عليها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم
سبق

دعت الإدارة الأمريكية المجتمعَ الدولي إلى استعادة المعيار القديم في حظر الانتشار النووي وعدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في بيان صحفي أمس: إن الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب على مستوى العالم اتخذت خطوات جديدة لتعزيز طموحاتها النووية؛ وذلك لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي.

وأضاف بومبيو: "يجب ألا يسمح أي اتفاق نووي للنظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى".

وأشار البيان إلى أن إيران لديها القدرة المطلقة على السعي للحصول على الطاقة النووية السلمية دون تخصيب محلي، وأن النظام الإيراني المسلح بالأسلحة النووية، سيشكل خطرًا أكبر على المنطقة وعلى العالم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية التزام بلاده بالتفاوض على اتفاقية جديدة وشاملة مع النظام الإيراني لحل تهديداته للسلم والأمن الدوليين؛ مضيفًا أن استمرار إيران في رفض الدبلوماسية وتوسيع برنامجها النووي؛ سيزيد من الضغوط الاقتصادية وحدّة العزلة الدبلوماسية عليها.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
08:25 AM

الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم

بومبيو: الدولة راعية الإرهاب اتخذت خطوات لتعزيز طموحاتها النووية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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دعت الإدارة الأمريكية المجتمعَ الدولي إلى استعادة المعيار القديم في حظر الانتشار النووي وعدم السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في بيان صحفي أمس: إن الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب على مستوى العالم اتخذت خطوات جديدة لتعزيز طموحاتها النووية؛ وذلك لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي.

وأضاف بومبيو: "يجب ألا يسمح أي اتفاق نووي للنظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى".

وأشار البيان إلى أن إيران لديها القدرة المطلقة على السعي للحصول على الطاقة النووية السلمية دون تخصيب محلي، وأن النظام الإيراني المسلح بالأسلحة النووية، سيشكل خطرًا أكبر على المنطقة وعلى العالم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية التزام بلاده بالتفاوض على اتفاقية جديدة وشاملة مع النظام الإيراني لحل تهديداته للسلم والأمن الدوليين؛ مضيفًا أن استمرار إيران في رفض الدبلوماسية وتوسيع برنامجها النووي؛ سيزيد من الضغوط الاقتصادية وحدّة العزلة الدبلوماسية عليها.

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