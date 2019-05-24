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الماجستير لـ"العماري" في الرياضيات

حصل رافع بن زاهر نشبان العماري على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الرياضيات، وكان عنوان رسالته "برنامج تدريبي مقترح قائم على تقنية الواقع المعزز لتنمية مهارات التدريس الإبداعي لدى معلّمي الرياضيات بالمرحلة الابتدائية" من جامعة الملك خالد.

"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات لـ"العماري"، متمنّين له دوام التوفيق والتميز.

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الماجستير لـ"العماري" في الرياضيات
سبق

حصل رافع بن زاهر نشبان العماري على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الرياضيات، وكان عنوان رسالته "برنامج تدريبي مقترح قائم على تقنية الواقع المعزز لتنمية مهارات التدريس الإبداعي لدى معلّمي الرياضيات بالمرحلة الابتدائية" من جامعة الملك خالد.

"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات لـ"العماري"، متمنّين له دوام التوفيق والتميز.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
07:07 PM

الماجستير لـ"العماري" في الرياضيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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حصل رافع بن زاهر نشبان العماري على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الرياضيات، وكان عنوان رسالته "برنامج تدريبي مقترح قائم على تقنية الواقع المعزز لتنمية مهارات التدريس الإبداعي لدى معلّمي الرياضيات بالمرحلة الابتدائية" من جامعة الملك خالد.

"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات لـ"العماري"، متمنّين له دوام التوفيق والتميز.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,791
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,755
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,126
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,382

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