"تعليم شقراء" يهيئ طلاب الثانوية لأداء اختبار القدرات العامة

أقامت إدارة التعليم بمحافظة شقراء ممثلةً في قسم التوجيه والإرشاد وقسم الاختبارات والقبول الدورة التدريبية لتهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لأداء اختبار القدرات العامة في مركز التدريب والتطوير الإداري بمحافظة شقراء.

وكانت الدورة قد بدأت مساء يوم الأحد واستمرت حتى مساء أمس الاثنين واستفاد منها جميع طلاب وطالبات المحافظة، وكانت برعاية من شركة العبدالكريم القابضة.

وقام مدير التعليم بمحافظة شقراء بزيارة تفقدية لمتابعة سير الدورة التدريبية وكان في استقباله منسق الدورة يوسف بن محمد الشايع.

كما ألقى مدير التعليم كلمة شكر فيها شركة العبدالكريم القابضة على رعايتهم المالية لهذه الدورة، كما حث الطلاب والطالبات على الاستفادة مما يقدم فيها، راجياً من الله التوفيق لهم في اختبار القدرات العامة.