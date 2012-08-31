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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدرب الأخضر يتابع مباريات الجولة 28 من الدوري

يدون ملاحظاته ويتابع الأسماء الجديدة

واصل المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مساعديه حضور مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمتابعة اللاعبين عن قرب تأهبًا لاختيار القائمة الأولية التي سيستدعيها للمعسكر الإعدادي استعدادًا لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

ووجد المدير الفني للأخضر الفرنسي إيرڤي رينارد برفقة مساعديه في مدينة المجمعة الرياضية لمتابعة مباراة الفيصلي وضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري المحترفين.

فيما وجد مساعده محمد أمين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمتابعة مباراة الأهلي ونظيره الشباب ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررا في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي كان من المقرر أن تلعب في شهر أكتوبر القادم.


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مدرب الأخضر يتابع مباريات الجولة 28 من الدوري
سبق

واصل المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مساعديه حضور مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمتابعة اللاعبين عن قرب تأهبًا لاختيار القائمة الأولية التي سيستدعيها للمعسكر الإعدادي استعدادًا لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

ووجد المدير الفني للأخضر الفرنسي إيرڤي رينارد برفقة مساعديه في مدينة المجمعة الرياضية لمتابعة مباراة الفيصلي وضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري المحترفين.

فيما وجد مساعده محمد أمين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمتابعة مباراة الأهلي ونظيره الشباب ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررا في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي كان من المقرر أن تلعب في شهر أكتوبر القادم.


30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
11:32 PM

مدرب الأخضر يتابع مباريات الجولة 28 من الدوري

يدون ملاحظاته ويتابع الأسماء الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مساعديه حضور مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمتابعة اللاعبين عن قرب تأهبًا لاختيار القائمة الأولية التي سيستدعيها للمعسكر الإعدادي استعدادًا لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

ووجد المدير الفني للأخضر الفرنسي إيرڤي رينارد برفقة مساعديه في مدينة المجمعة الرياضية لمتابعة مباراة الفيصلي وضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري المحترفين.

فيما وجد مساعده محمد أمين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمتابعة مباراة الأهلي ونظيره الشباب ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررا في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي كان من المقرر أن تلعب في شهر أكتوبر القادم.


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