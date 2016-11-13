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30 صورة توثّق مرحل كسوة الكعبة .. وCNN: لم ترها سابقاً

الشبكة الأمريكية: اختصرت جهد 200 صانع واستغرقت 360 يوماً

نشرت شبكة CNN الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، صوراً عدة قالت عنها إنها اختصرت جهد أكثر من 200 صانع، واستغرقت نحو 360 يوماً؛ موضحة أنها تعكس جوانب لم يُشاهدها الناس سابقاً للمراحل المتعدّدة لكسوة الكعبة.

وتابعت: في بداية اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي، عام 2006، شارك رائد اللحياني؛ بعملية توثيق استبدال كسوة الكعبة، التي كانت نتيجتها صورة واحدة فقط.. وبعد أن لاحظ مدى روعة هذه التجربة، قرّر المصوّر السعودي العودة مرة أخرى لتسليط الضوء على هذا الموروث والاعتزاز به.

وتستبدل الكسوة مرة واحدة خلال العام، بسبب التعرُّض لعوامل جوية مختلفة بشكل يومي.. وبذلك، يجب أن تستوفي الكسوة أعلى معايير الجودة والمتانة والمقاومة، منها استيراد الحرير الخام وغسله وصباغته باللون الأسود.

ولم يخل عمل المصوّر السعودي من التحديات، التي كانت أكثرها متعة هي "مسابقة الزمن".

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال اللحياني: "لن يتمكّن المصوّر من إعادة لقطته الفوتوغرافية إذا تجاوز إحدى مراحل كسوة الكعبة.. سيتعيّن عليه انتظار مدة عام كامل في حال فاته جزءٌ من الثانية".

وبالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، عرض اللحياني صوره، التي يصل عددها إلى نحو 30 صورة، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بردة فعل الناس، فكانت جملة "أول مرة أعلم بهذا الشيء" متكررة على الصور التي تعكس المراحل التفصيلية لصناعة أو استبدال كسوة الكعبة.

وأوضح المصوّر السعودي: "كل شيء حول الإنسان يتدفق إلهاماً، وتعد مكة أحد أهم مصادر الإلهام بالنسبة لي"، مضيفاً أن عديداً من الأشخاص يتردّدون إلى الكعبة، من مختلف أنحاء العالم، ويحملون معهم ثقافات متنوعة.

ويعد المصوّر السعودي هذه السلسلة من أهم مشاريعه الفوتوغرافية، إذ يسعى اللحياني؛ للحفاظ على عملية كسوة الكعبة على مر العصور، في ظل الإمكانيات المختلفة.

كسوة الكعبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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30 صورة توثّق مرحل كسوة الكعبة .. وCNN: لم ترها سابقاً
سبق

نشرت شبكة CNN الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، صوراً عدة قالت عنها إنها اختصرت جهد أكثر من 200 صانع، واستغرقت نحو 360 يوماً؛ موضحة أنها تعكس جوانب لم يُشاهدها الناس سابقاً للمراحل المتعدّدة لكسوة الكعبة.

وتابعت: في بداية اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي، عام 2006، شارك رائد اللحياني؛ بعملية توثيق استبدال كسوة الكعبة، التي كانت نتيجتها صورة واحدة فقط.. وبعد أن لاحظ مدى روعة هذه التجربة، قرّر المصوّر السعودي العودة مرة أخرى لتسليط الضوء على هذا الموروث والاعتزاز به.

وتستبدل الكسوة مرة واحدة خلال العام، بسبب التعرُّض لعوامل جوية مختلفة بشكل يومي.. وبذلك، يجب أن تستوفي الكسوة أعلى معايير الجودة والمتانة والمقاومة، منها استيراد الحرير الخام وغسله وصباغته باللون الأسود.

ولم يخل عمل المصوّر السعودي من التحديات، التي كانت أكثرها متعة هي "مسابقة الزمن".

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال اللحياني: "لن يتمكّن المصوّر من إعادة لقطته الفوتوغرافية إذا تجاوز إحدى مراحل كسوة الكعبة.. سيتعيّن عليه انتظار مدة عام كامل في حال فاته جزءٌ من الثانية".

وبالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، عرض اللحياني صوره، التي يصل عددها إلى نحو 30 صورة، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بردة فعل الناس، فكانت جملة "أول مرة أعلم بهذا الشيء" متكررة على الصور التي تعكس المراحل التفصيلية لصناعة أو استبدال كسوة الكعبة.

وأوضح المصوّر السعودي: "كل شيء حول الإنسان يتدفق إلهاماً، وتعد مكة أحد أهم مصادر الإلهام بالنسبة لي"، مضيفاً أن عديداً من الأشخاص يتردّدون إلى الكعبة، من مختلف أنحاء العالم، ويحملون معهم ثقافات متنوعة.

ويعد المصوّر السعودي هذه السلسلة من أهم مشاريعه الفوتوغرافية، إذ يسعى اللحياني؛ للحفاظ على عملية كسوة الكعبة على مر العصور، في ظل الإمكانيات المختلفة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
09:30 AM

30 صورة توثّق مرحل كسوة الكعبة .. وCNN: لم ترها سابقاً

الشبكة الأمريكية: اختصرت جهد 200 صانع واستغرقت 360 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت شبكة CNN الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، صوراً عدة قالت عنها إنها اختصرت جهد أكثر من 200 صانع، واستغرقت نحو 360 يوماً؛ موضحة أنها تعكس جوانب لم يُشاهدها الناس سابقاً للمراحل المتعدّدة لكسوة الكعبة.

وتابعت: في بداية اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي، عام 2006، شارك رائد اللحياني؛ بعملية توثيق استبدال كسوة الكعبة، التي كانت نتيجتها صورة واحدة فقط.. وبعد أن لاحظ مدى روعة هذه التجربة، قرّر المصوّر السعودي العودة مرة أخرى لتسليط الضوء على هذا الموروث والاعتزاز به.

وتستبدل الكسوة مرة واحدة خلال العام، بسبب التعرُّض لعوامل جوية مختلفة بشكل يومي.. وبذلك، يجب أن تستوفي الكسوة أعلى معايير الجودة والمتانة والمقاومة، منها استيراد الحرير الخام وغسله وصباغته باللون الأسود.

ولم يخل عمل المصوّر السعودي من التحديات، التي كانت أكثرها متعة هي "مسابقة الزمن".

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال اللحياني: "لن يتمكّن المصوّر من إعادة لقطته الفوتوغرافية إذا تجاوز إحدى مراحل كسوة الكعبة.. سيتعيّن عليه انتظار مدة عام كامل في حال فاته جزءٌ من الثانية".

وبالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، عرض اللحياني صوره، التي يصل عددها إلى نحو 30 صورة، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بردة فعل الناس، فكانت جملة "أول مرة أعلم بهذا الشيء" متكررة على الصور التي تعكس المراحل التفصيلية لصناعة أو استبدال كسوة الكعبة.

وأوضح المصوّر السعودي: "كل شيء حول الإنسان يتدفق إلهاماً، وتعد مكة أحد أهم مصادر الإلهام بالنسبة لي"، مضيفاً أن عديداً من الأشخاص يتردّدون إلى الكعبة، من مختلف أنحاء العالم، ويحملون معهم ثقافات متنوعة.

ويعد المصوّر السعودي هذه السلسلة من أهم مشاريعه الفوتوغرافية، إذ يسعى اللحياني؛ للحفاظ على عملية كسوة الكعبة على مر العصور، في ظل الإمكانيات المختلفة.

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