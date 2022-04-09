أبرزها "الشفوت".. الأطباق الشعبية تتصدر مائدة إفطار المقيمين اليمنيين في جدة

وأكد حرصه خلال شهر رمضان بعد الانتهاء من عمله على الاجتماع مع أصدقائه في مدينة جدة على مائدة الإفطار، والمساهمة معهم في تحضيرها وتناول وجبة السحور معهم وأداء صلاة التراويح والصلوات المفروضة في أجواء ونسمات إيمانية، إلى جانب التسوق خاصة في منطقة البلد بجدة التاريخية؛ لما يمثله هذا المكان من طابع خاص في شهر رمضان؛ حيث يوجد العديد من الجاليات من مختلف الجنسيات للتسوق وتذوق المأكولات التي تنتشر في ليالي رمضان مثل الكبدة والمقلية وغيرها.