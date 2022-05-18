أحدها يحبه الجميع.. 4 أطعمة تعيق النوم بسرعة

- الآيس كريم

رغم حب الجميع له؛ لكن "فيدال" لا ينصح أبدًا بتناول الآيس كريم ليلًا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، الذي يسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ويعقد عملية الانتقال إلى النوم، لأنه يعمل كمادة محفزة مثل الكافيين؛ لذلك من الأفضل عدم تناوله في الفترة المسائية.