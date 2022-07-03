أحدهم يجب أن تفعله يوميًا بشكل جيد.. هنا "عوامل صحة القلب المثلى"

وعلاوة على ذلك، لا تتضمن هذه الممارسة القيام بالكثير من النشاط، بل مجرد الاسترخاء، وأوضح بحث نُشر في مجلة Circulation، أن مدة النوم تعد الآن مكونًا أساسيًا لصحة القلب والدماغ المثالية"، ومن خلال قياس متوسط ساعات النوم في الليلة، وجد فريق البحث أن المدة "المثالية" للنوم تتراوح ما بين سبع إلى تسع ساعات للبالغين.