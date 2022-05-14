أحدهم يظهر بالوجه.. 4 أعراض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

إذا كنت تلاحظ نموًّا شمعيًّا برتقاليًّا مائلًا للصفرة على وجهك، فاحذر لأنه قد يكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن أن تكون هذه الرواسب غير المؤلمة عبارة عن كوليسترول تحت الجلد وقد تظهر في زوايا العين أو الأنف.