أخصائي: الإجهاد المزمن يسبب الجلطة الدماغية

ويقول: "كنا نعتقد سابقًا أن الإجهاد الحاد فقط يشكل خطورة على القلب. ولكن اتضح أن للإجهاد المزمن تأثيرًا كارثيًا في الصحة. لأنه بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم. ونحن لم نتكيف جيدًا للعيش في ظروف استمرار الإجهاد، ولكننا نتحمل الإجهاد الحاد الذي تعقبه فترة راحة".