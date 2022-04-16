أسباب "القاتل الصامت".. لماذا يرتفع ضغط الدم لديك دائمًا؟

إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم دائمًا قد يعانون من حالات أخرى، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول المرتبط بأمراض القلب.. ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من المواد الدهنية في الدم؛ مما يؤدي إلى تكوين لويحة؛ مما يقيد التدفق السهل للدم؛ ومع ذلك فبجانب مراقبة ارتفاع ضغط الدم لديك، راقب الحالات الأخرى التي قد تجعل الأمور أسوأ.