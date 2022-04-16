أسباب "القاتل الصامت".. لماذا يرتفع ضغط الدم لديك دائمًا؟

يُعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أخطر الحالات الصحية؛ حيث يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض مزمنة أخرى، ولأنه لا تظهر أعراض على المصاب بارتفاع ضغط الدم؛ فإنه يطلق عليه "القاتل الصامت".
في السطور القادمة نتعرف على أسباب ارتفاع ضغط الدم لديك بشكل دائم؛ بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
مستوى ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 مم زئبق، ويُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه ضغط دم أعلى من 140/90، ويقال إنه خطير إذا كان الضغط أعلى من 180/120 مم زئبق.
ويحتاج أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم باستمرار، إلى وضع أشياء معينة في الاعتبار.. ويمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي تساهم في حالتك:
هناك ارتباط قوي ومباشر بين زيادة إفراز الصوديوم أو الملح وارتفاع ضغط الدم، وكما تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)؛ فإن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الصوديوم لديهم ارتفاع في ضغط الدم.
ومع ذلك فحتى إذا كنت تقلل من كمية الملح التي تضعها في طعامك؛ فيجب أن تنتبه لمصادر الصوديوم المخادعة في الأطعمة المعلبة والمخبوزات.
وتُحذر جمعية القلب الأمريكية (AHA) من أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية جدًّا من استهلاك الملح، وكذلك السعرات الحرارية والدهون المشبعة والمتحولة والسكر، يحمل مخاطر إضافية لارتفاع ضغط الدم.
ويُعد البوتاسيوم هو المعدن الذي يقاوم الصوديوم ومع ذلك فكلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها، زادت نسبة الصوديوم التي تفقدها من جسمك عن طريق البول.
علاوة على ذلك يقال إن البوتاسيوم يخفف من ضغط الدم في الشرايين وجدران الأوعية الدموية.
وأفضل طريقة لزيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم هي اتباع نظام غذائي صحي، وتعد الخضروات والفواكه مثل السبانخ والبروكلي والأفوكادو والموز وخضر البنجر والبرتقال والطماطم وماء جوز الهند؛ كلها مصادر رائعة للبوتاسيوم.
ليس للتوتر تأثير مباشر على ضغط الدم؛ لكن عندما تتعرض للتوتر، ترتفع مستويات ضغط الدم، وعندما تتخلص من التوتر تهدأ أعصابك؛ لكن الكثير من الإجهاد يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية.
وبعض السلوكيات أيضًا قد تزيد من ضغط الدم؛ مثل الخمول، وسوء التغذية، والتدخين.
ترتبط جودة النوم السيئة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وفقًا لتحليلٍ نُشر في The Journal of Clinical Hypertension في عام 2018؛ فإن أولئك الذين يعانون من عدم كفاية النوم؛ هم أكثر عُرضة بنسبة 48% للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم دائمًا قد يعانون من حالات أخرى، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول المرتبط بأمراض القلب.. ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من المواد الدهنية في الدم؛ مما يؤدي إلى تكوين لويحة؛ مما يقيد التدفق السهل للدم؛ ومع ذلك فبجانب مراقبة ارتفاع ضغط الدم لديك، راقب الحالات الأخرى التي قد تجعل الأمور أسوأ.