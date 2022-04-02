أسباب عديدة للإصابة بالصداع في الصيام.. كيف نتجنبها؟

أولى مشكلات الصيام هي الشعور بالصداع، وخاصة أول أيام الصيام، وهذا الأمر يتسبّب في جعلك غير قادر على ممارسة حياتك بشكلٍ طبيعي، وخاصة إذا استمر الصداع بعد تناولك وجبة الإفطار.
ووفقاً للتقرير المنشور عبر موقع "health24" سنتعرّف على أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالصداع، ومنها:
- انخفاض نسبة السكر بالدم:
في حالة انخفاض نسبة السكر بالدم، يزداد الشعور بالصداع وأيضا الخمول والكسل، ويرجع السبب للإسراف في تناول السكريات، أي تناول الأطعمة الغنية بالسكر، ويتسبّب ذلك في حدوث اضطرابات في نسبة السكر وارتفاعها ثم انخفاضها.
- الإصابة بالجفاف:
عدم تناول السوائل التي يحتاج إليها الجسم يزيد فرص الإصابة بالجفاف، وفقما نقلت "اليوم السابع" المصرية، ولذا يشعر كثير من الصائمين بالصداع بسبب نقص السوائل.
- قد تكون علامة على احتياج الجسم للكافيين:
الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين قد يتسبّب في الشعور بالصداع عندما تتوقف عن تناولها، ويعد علامة على احتياج الجسم للكافيين. وينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالسكر قبل النوم، لأنها تزيد من شعورك بالصداع، ويمكنك استبدالها بالزبادي والسلطة الخضراء والفواكه، وأيضاً عليك تناول كميات كثيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، مع ضرورة التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.