أسباب عديدة للإصابة بالصداع في الصيام.. كيف نتجنبها؟

- قد تكون علامة على احتياج الجسم للكافيين:

الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين قد يتسبّب في الشعور بالصداع عندما تتوقف عن تناولها، ويعد علامة على احتياج الجسم للكافيين. وينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالسكر قبل النوم، لأنها تزيد من شعورك بالصداع، ويمكنك استبدالها بالزبادي والسلطة الخضراء والفواكه، وأيضاً عليك تناول كميات كثيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، مع ضرورة التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.