أقل إيلامًا وأسرع.. تقنية جديدة لتفتيت حصى الكلى بالموجات "الانفجارية"

وخضع 19 شخصًا للدراسة منهم من تم تجربة التقنية الجديدة BWL عليهم، حيث تم تفتيت 25 حصوة بمدة تصل إلى 10 دقائق، وحوالي 90 في المائة من حجم الحصى جزأت، مما يصل إلى 12 ملم إلى أقل من 2 ملم، أما في التقنية التقليدية SWL، يتم تجزئة حوالي 60 في المائة من الحصى بشكل عام إلى أقل من 4 ملم، ويمكن عادة إخراج جزء يبلغ قطره 4 مم، ولكن بشكل مؤلم أكثر من الحصوات الصغيرة.