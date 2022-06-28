أوروبا تُحَذّر من "كابوس التلوث": هذه النسبة دليل على ما أصابنا!

ولفتت الوكالة الأوروبية إلى أن الأشعة فوق البنفسجية التي تشكل الشمس مصدرها الأساسي لكن تأتي بأشكال اصطناعية كذلك، مسؤولةٌ عن نحو 4% من حالات السرطان كلها؛ ولا سيما الميلانوما، وهو نوع خطر من سرطان الجلد ارتفعت الإصابات به بشكل كبير في أوروبا خلال العقود الأخيرة.