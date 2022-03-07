"أيام الغبار".. تعرف على 3 مخاطر صحية للعواصف الترابية

مع اقتراب فصل الربيع، يبدأ موسم العواصف الترابية والغبار، وهي ظاهرة شائعة في المناخات الحارة والجافة؛ فمع الرياح المستمرة تتحرك الجسيمات الصغيرة ورمال الصحراء؛ وهو ما يؤثر على صحة الإنسان.
- دخول الأتربة إلى الجسم
وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يمكن أن تدخل جسمك الأتربة بسهولة عن طريق تجاوز شعر الأنف والحلق، أيضًا يمكن للجسيمات أن تتسلل إلى نظام الدفاع في جسمك وتؤثر بشدة على الجهاز التنفسي.
- التهاب رئوي
كما يمكن أن تؤدي العواصف الترابية أيضًا إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي بسبب الغبار، وهي حالة من التعرض المفرط للغبار؛ مما يؤدي إلى امتلاء الرئتين بالغبار والتهاب الحويصلات الهوائية.. تشمل الأعراض الشائعة للمرض: (ألم الصدر، والسعال، والحمى الشديدة، وصعوبة التنفس).
- إصابات العين
غالبًا ما تدخل جزيئات الغبار المتطايرة إلى عينيك؛ مما يؤدي إلى مشاكل مثل إصابات العين وخدوش القرنية.. ووفقًا لما يدخل فيها، يمكن أن تكون الحالة شديدة جدًّا.
كيف تنقذ نفسك من العواصف الترابية
أفضل طرق هو البقاء في الداخل قدر الإمكان، مع إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، ومع ذلك تأكد من تنقية الهواء باستخدام مرشح جسيمات فعال للهواء في كثير من الأحيان؛ فقد يكون الهواء العالق داخل المنازل أسوأ من الهواء الخارجي، وارتدِ قناع تلوث الهواء، وتناول الأطعمة التي تزيد من مقاومتك مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سي وإي وبيتا كاروتين وتشمل: (الخضار الورقية الخضراء، واللوز، والجزر، وغيرها الكثير)، كما لا تُضئْ الشموع أو تبقَ في جو مليء بالدخان عندما تكون في الداخل.