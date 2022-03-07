"أيام الغبار".. تعرف على 3 مخاطر صحية للعواصف الترابية

كيف تنقذ نفسك من العواصف الترابية

أفضل طرق هو البقاء في الداخل قدر الإمكان، مع إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، ومع ذلك تأكد من تنقية الهواء باستخدام مرشح جسيمات فعال للهواء في كثير من الأحيان؛ فقد يكون الهواء العالق داخل المنازل أسوأ من الهواء الخارجي، وارتدِ قناع تلوث الهواء، وتناول الأطعمة التي تزيد من مقاومتك مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سي وإي وبيتا كاروتين وتشمل: (الخضار الورقية الخضراء، واللوز، والجزر، وغيرها الكثير)، كما لا تُضئْ الشموع أو تبقَ في جو مليء بالدخان عندما تكون في الداخل.