ابتكار نظام جديد لتوصيل الأدوية إلى العين دون مضاعفات خطرة

واختبر الباحثون بطريقتين، الأولى قاموا فيها بحقن الإبر الدقيقة في عيون الخنازير المستأصلة، وأظهر هذا الإجراء أن الثقب كان مغلقاً بعد الحقن، وأن الدواء في هذه الحالة ينتشر عبر العين كما هو متوقع.